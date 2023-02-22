انطلاق فعاليات الليوان بالحدود الشمالية احتفاءً بيوم التأسيس

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انطلقت اليوم فعاليات “الليوان” بالحدود الشمالية المتزامنة مع الاحتفال بيوم التأسيس، وسط أجواء من الفرح والابتهاج والفخر والولاء لهذا الوطن، وذلك بساحة الاحتفالات البلدية بعرعر.
وتشمل فعاليات “الليوان” التي تنظمها وزارة الثقافة عددًا من الأجنحة والأركان من أبرزها نسج الصوف والمعدات القديمة، والسدو، وصناعة بيوت الشعر، والزي الشمالي، والمنسوجات، وصناعة العطور، ومنافذ بيع للأسرالمنتجة، ومسرح يضم عدداً من العروض، بالإضافة إلى معرض الصور، ومنطقة الراوي، واستعراض الاكلات الشعبية والأزياء التراثية السعودية، ومعرض تفاعلي وندوات ثقافية.
ويشارك أطفال منطقة الحدود الشمالية في احتفالات المملكة بيوم التأسيس بارتداء الأزياء الشعبية التقليدية، ورصد الصور التذكارية بالزي الشعبي ليوم تأسيس السعودية.
ووثقت عدسة “واس” فرحة الأطفال من خلال مشاركتهم في فعاليات الليوان بحي الرفاع بعرعر التي تستمر لمدة ثلاثة أيام تحاكي إلى ما قبل 3 قرون حيث حركة الأسواق الشعبية والأصالة في الأزياء التقليدية السعودية، إلى جانب المعارض التفاعلية والندوات الثقافية، والعروض المسرحية التاريخية والحرف اليدوية والأسر المنتجة.