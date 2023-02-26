انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للتمريض والقبالة

انطلقت في الرياض، اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي للتمريض والقبالة الذي تنظمه الخدمات الصحية في وزارة الدفاع، بمشاركة متحدثين دوليين.

ويناقش المشاركون في المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، عددًا من الموضوعات منها صنع السياسات والتأثير على التغييرات في القطاع الصحي، والتمريض العسكري، وقيادة وإدارة التمريض.

كما يناقشون التأثير على التغييرات في القطاع الصحي، وتعليم التمريض والتطوير المهني، وتحسين الجودة وسلامة المرضى والتجارب العملية، والابتكارات والتقنيات المتقدمة في التمريض، والتميز في التمريض، وبرنامج ممارس التمريض المتقدم.

ورش عمل متخصصة

ويصاحب المؤتمر الذي جاء بعنوان «التحول في مهنة التمريض والقبالة.. قيادة الابتكارات والممارسات المتقدمة نحو رعاية صحية أفضل»، ورش عمل تدريبية متخصصة، بمشاركة عدد من المتحدثين من داخل المملكة وخارجها؛ لتقديم نتائج أبحاثهم وآخر المستجدات في التمريض. يذكر أن تم اعتماد 21 ساعة للتعليم الطبي المستمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.