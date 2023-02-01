انطلاق فعاليات ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023 برعاية الغانمي

تنطلق، اليوم الأربعاء، فعاليات ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023، والذي يستمر اليوم وغدًا، برعاية نائب وزير الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية معالي الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، حيث يقام في فندق الرياض إنتر كونتننتال.

المشاركون بالملتقى

يشارك في الملتقى عدد كبير من المختصين والمسؤولين، ومديري القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، والرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات، ورؤساء الهيئات والمنظمات المحلية، وأكاديميين ومختصين في برامج المسؤولية الاجتماعية، ورؤساء ومدراء الجمعيات الأهلية، ورؤساء لجان الغرف التجارية للمسؤولية الاجتماعية، ورؤساء ومديري أقسام المسؤولية الاجتماعية في الشركات والمؤسسات.

ويدير أول جلسات الملتقى الأستاذ خالد العقيلي، وتناقش بناء مفهوم وثقافة المسؤولية بمشاركة عدد من المتحدثين، هم: د. مبارك البقمي المدير العام للمسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية، الأستاذ عبدالرحمن العقيل نائب محافظ هيئة الأوقاف، الأستاذ مشاري آل صالح مدير إدارة مواصفات الخدمات بهيئة المواصفات والمقاييس والأستاذ عسكر الحارثي الرئيس التنفيذي لمركز التنمية المستدامة بغرفة الرياض.

أهداف الملتقى

ويهدف المؤتمر الذي يتضمن 5 جلسات على مدى يومين إلى تحقيق التنمية المستدامة في المسؤولية الاجتماعية، وتأصيل العمل المجتمعي بإطار وأبحاث ودراسات علمية، إضافة لنشر الوعي العام حول قضايا المسؤولية المجتمعية، ورصد تجارب المسؤولية المجتمعية لدى الجهات ذات العلاقة.

من جانبه، أكد الأستاذ سعود السبيعي، رئيس مجلس إدارة المسؤولية المجتمعية أن الهدف الرئيس لملتقى المسؤولية الاجتماعية، هو تجسير الفجوة بين القطاعات الثلاثة العام والخاص وغير الربحي في مجال المسؤولية الاجتماعية، إضافة لوضع توصيات تعزز العمل المجتمعي وتضع معايير ومؤشرات أداء ومحفزات للجهات المشاركة في المسؤولية المجتمعية.