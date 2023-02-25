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18 دولة تشارك في أعمال الدورة

انطلاق قمة برلمانية عربية لدعم العراق

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٨ مساءً
انطلاق قمة برلمانية عربية لدعم العراق
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت أعمال الدورة 34 للاتحاد البرلماني العربي،صباح السبت، في العاصمة العراقية بغداد، والتي ستتواصل يومي 25 و26 فبراير الجاري، تحت عنوان “الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته”.

الأمن القومي العربي

وقال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في تغريدة له على منصة تويتر :”أهلاً وسهلاً بالأشقاء في بغداد العروبة والسلام”.

فيما أعلن المركز الإعلامي للبرلمان العربي أن المؤتمر يُعقد من أجل حشد الدعم العربي لجمهورية العراق ومساندتها في جهودها الحثيثة نحو تثبيت أمن واستقرار العراق، وحفظ سيادته، واستعادة مكانته التاريخية، انطلاقًا من أن أمن واستقرار العراق، يعد من أهم المرتكزات التي يستند عليها الأمن القومي العربي.

عودة قوية

وكان الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فائز الشوابكة قد أعلن في وقت سابق أن 18 دولة ستشارك في أعمال المؤتمر، وأوضح لوكالة الأنباء العراقية أن 18 دولة ستشارك في المؤتمر منها 14 رئيس برلمان و4 ممثلين عن رئيس البرلمان.

واعتبر مراقبون أن عقد المؤتمر البرلماني العربي ببغداد، مؤشرًا قويًا على عودة العراق لمحيطه العربي، والذي يأتي بعد أسابيع قليلة فقط من احتضان البصرة بنجاح لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، ما يعني وفقهم أن العراق بات مؤهلاً لاستضافة مختلف المحافل والمناسبات العربية، وبما يعزز حضوره عربيًا وبالعكس.

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