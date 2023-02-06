انطلاق مؤتمر “ليب” التقني الدولي بالرياض بشعار نحو آفاق جديدة قوة السوق السعودي تدفع أوراكل لاستثمار 1.5 مليار دولار الإطاحة بمواطن هيأ موقعاً لتفكيك المركبات وضبط 11 سيارة مسروقة إنقاذ حياة طفلين تعرضا لاختناق بسبب حريق في الجوف الأكاديمية الوطنية البحرية تعلن عن فرص للتدريب بمسمى “قبطان سفينة” إغلاق 711 منشأة وضبط 21779 مخالفة في جدة لحظات انهيار مبانٍ وأحياء بأكملها في تركيا سفارة المملكة في تركيا: لم نتلق أي بلاغات عن وجود سعوديين في منطقة الزلزال ماسك يعرض مساعدة تركيا بعد الزلزال العنيف طريف تُسجل أدنى درجة حرارة في المملكة بـ 3 مئوية
انطلقت صباح اليوم الاثنين، النسخة الثانية من فعاليات مؤتمر “ليب” التقني الدولي في الرياض بشعار نحو آفاق جديدة.
ويناقش المؤتمر الاقتصاد الابتكاري والتقنيات المالية والمدن الذكية، إضافة إلى مستقبل الطاقة والتقنيات التعليمية ودعم الشركات الناشئة بحضور أكثر من 700 متحدث من أكثر من 50 دولة وبمشاركة 900 شركة عالمية ومحلية.
فيديو | مراسل #الإخبارية من مقر مؤتمر "ليب": 14 جهة حكومية في معرض #السعودية_الرقمية لتقدم وتعرض آخر ماتوصلت إليه خدماتها الرقمية وتقنياتها الذكية #برنامج_اليوم pic.twitter.com/UYWHjKTwSi
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) February 6, 2023
وينظم المؤتمر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة تحالف خلال الفترة من السادس وحتى التاسع من فبراير الجاري.
وتأتي نسخة هذا العام لتمثل قفزة نوعية اقتصادية ضخمة داخل المملكة من خلال العديد من الشركات، والصفقات، والجولات الاستثمارية.