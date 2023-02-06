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يناقش الاقتصاد الابتكاري والتقنيات المالية والمدن الذكية

انطلاق مؤتمر “ليب” التقني الدولي بالرياض بشعار نحو آفاق جديدة

2023-02-06 الساعة 12:47
انطلاق مؤتمر “ليب” التقني الدولي بالرياض بشعار نحو آفاق جديدة
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت صباح اليوم الاثنين، النسخة الثانية من فعاليات مؤتمر “ليب” التقني الدولي في الرياض بشعار نحو آفاق جديدة.

ويناقش المؤتمر الاقتصاد الابتكاري والتقنيات المالية والمدن الذكية، إضافة إلى مستقبل الطاقة والتقنيات التعليمية ودعم الشركات الناشئة بحضور أكثر من 700 متحدث من أكثر من 50 دولة وبمشاركة 900 شركة عالمية ومحلية.

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وينظم المؤتمر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة تحالف خلال الفترة من السادس وحتى التاسع من فبراير الجاري.

وتأتي نسخة هذا العام لتمثل قفزة نوعية اقتصادية ضخمة داخل المملكة من خلال العديد من الشركات، والصفقات، والجولات الاستثمارية.

 

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