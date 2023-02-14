Icon

لحظة إنقاذ سيدة بعد 204 ساعات تحت الأنقاض Icon باريس سان جيرمان يسقط بفخ الخسارة ضد البايرن في فرنسا Icon سيدة بريطانية خسرت 100 كيلو من وزنها خلال 18 شهرًا Icon تبرعات الحملة الإغاثية السعودية تقترب من 400 مليون ريال Icon فوز ثمين لـ ميلان ضد توتنهام Icon لقطات لإنقاذ مسنّة تركية من تحت أنقاض أديامان بعد 212 ساعة Icon لقطات لـ نيزك ساطع في سماء جدة Icon السعودية رهف همزة وصل بين فرق الإغاثة ومتضرري الزلزال Icon توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ وبحرة لمدة 12 ساعة Icon تغريم شركة بعد سقوط عاملين بوعاء خلط الشوكولاتة وتعرضهما للخطر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لضمان استدامة حركة البيع والشراء

انطلاق مزاد الإبل بالجوف غدًا

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ مساءً
انطلاق مزاد الإبل بالجوف غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحت رعاية الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، بالتعاون مع نادي الإبل، تنطلق فعاليات النسخة الأولى من مزاد الإبل بالجوف يوم غد الأربعاء، ويستمر لمدة 10 أيام في نفود لايجة.

حركة البيع والشراء

يأتي هذا المزاد استكمالًا لروزنامة مزادات الإبل التي نظمها نادي الإبل، مع ممثلي الإمارات لتنظيم أسواق الإبل، وضمان استدامة حركة البيع والشراء.

قد يهمّك أيضاً
Img

مسن سوري يطلب ماء للوضوء من تحت الأنقاض

Img

قصة انتشال 16 رضيعًا من حطام الزلزال لطائرة أردوغان الرئاسية

تعزز الحراك الثقافي والاقتصادي

وتعزز المزادات في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية الحراك الثقافي والاجتماعي والترفيهي والاقتصادي لأسواق الإبل.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لائحة الوظائف التعليمية: إبعاد أي معلم يتبني...
السعودية اليوم

لائحة الوظائف التعليمية: إبعاد أي معلم يتبني...

السعودية اليوم
كيف تُسخر تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف...
السعودية اليوم

كيف تُسخر تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف...

السعودية اليوم
توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق...
العالم

توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق...

العالم
النصر يسترد صدارة دوري روشن في الظهور...
الرياضة

النصر يسترد صدارة دوري روشن في الظهور...

الرياضة
قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...
الرياضة

قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...

الرياضة
فلامينغو ثالث العالم برباعية في الأهلي
الرياضة

فلامينغو ثالث العالم برباعية في الأهلي

الرياضة
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 37...
العالم

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 37...

العالم
37 ناديًا يشاركون في كأس الملك سلمان...
الرياضة

37 ناديًا يشاركون في كأس الملك سلمان...

الرياضة