انطلاق مزاد الإبل بالجوف غدًا

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تحت رعاية الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، بالتعاون مع نادي الإبل، تنطلق فعاليات النسخة الأولى من مزاد الإبل بالجوف يوم غد الأربعاء، ويستمر لمدة 10 أيام في نفود لايجة.
يأتي هذا المزاد استكمالًا لروزنامة مزادات الإبل التي نظمها نادي الإبل، مع ممثلي الإمارات لتنظيم أسواق الإبل، وضمان استدامة حركة البيع والشراء.
وتعزز المزادات في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية الحراك الثقافي والاجتماعي والترفيهي والاقتصادي لأسواق الإبل.