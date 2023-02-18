انطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا لمدة يومين

مسن تركي يروي معركته المذهلة للبقاء حيًا 8 أيام تحت الأنقاض الدوري السعودي وجهة دي ماريا في حال غادر يوفنتوس رد مسلي آل معمر على نصراوي طلب ضم مودريتش أحلام تدعم فيصل العتيبي وتدعوه للغناء معها موعد مباراة الشباب وناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا والد المذيع خالد مدخلي في ذمة الله ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ17 بريطانيا تعد بتقديم أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا عضو بفريق الإنقاذ السعودي في تركيا: ألمنا النفسي أصعب من التعب الجسدي مانشستر سيتي يُفرط في النقاط الثلاث أمام نوتنجهام فورست
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، غدًا الأحد، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء اللوحات المميزة.
ونوهت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد سينطلق غدًا الأحد ويستمر حتى الاثنين 20 فبراير.
ولفتت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة يتم من خلال ثلاث خطوات هي:
1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
2 – اختيار المرور.
3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
وفي وقت سابق، أكدت إدارة المرور أن الاشتراك في المزاد متاح لأي راغب في الشراء في كافة أنحاء المملكة.
وأشارت الإدارة إلى أن هناك آلية للدخول لخدمة المزاد الإلكتروني دون الحاجة لزيارة مقرات المرور عبر منصة أبشر وهي:
1 ـ الدخول لمنصة أبشر.
2ـ الضغط على أيقونة خدماتي.
3ـ اختيار المرور.
4ـ الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
5ـ اختيار نوع لوحات المركبات.
6- تظهر اللوحات المتاحة والتي يمكن المزايدة عليها.