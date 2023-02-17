Icon

بنك التنمية الاجتماعية يتيح التقديم على منتج تمويل الأسرة Icon وصلة ضرب مبرح لحكم من لاعبات فريق خاسر بالكونغو Icon انطلاق مهرجان العسل الشتوي الأول بمشاركة 36 نحالًا Icon لحظة اقتحام سيارة أحد المحلات التجارية في حائل Icon سقوط يوفنتوس ضد نانت في فخ التعادل Icon إدارة الدين يقفل طرح فبراير بـ 3.657 مليارات ريال Icon لحظة خروج السوريين للشوارع بعد زلزال أمس Icon توقعات بأمطار متفرقة ورياح مغبرة خلال 24 ساعة Icon مشاهد جديدة للحظة وقوع الزلزال بولايتي هطاي وعثمانية التركيتين Icon ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على آرسنال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الفعاليات تستمر 3 أيام

انطلاق مهرجان العسل الشتوي الأول بمشاركة 36 نحالًا

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ صباحاً
انطلاق مهرجان العسل الشتوي الأول بمشاركة 36 نحالًا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان العسل الشتوي الأول بمحافظة غامد الزناد، تحت رعاية من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وبتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه الزراعة بالمنطقة، بمشاركة 36 نحالاً.

وافتتح الحفل بكلمة لمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني أكد خلالها بأن هذه المهرجانات تعد أحد عوامل نجاح التنمية الزراعية، حيث يتم من خلالها تسويق المنتجات والتعريف بها، مؤكدا حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة دعم قطاع العسل من خلال عدد من البرامج مثل، برنامج “ريف” وبرنامج “الزراعة العضوية”، اللذين يقدمان دعما مالياً غير مسترد لصغار المزارعين والمربين والنحالين.

قد يهمّك أيضاً
Img

الصين تستعد لإسقاط جسم طائر مجهول قبالة ساحلها الشرقي

Img

سيبايوس يُعلق على فارق النقاط مع برشلونة بالدوري الإسباني

صناعة العسل

وأضاف أن صناعة العسل بالباحة تعد إحدى الميز النسبية التي تشتهر بها المنطقة بل وتتميز بها على المستوى المحلي والدولي، حيث حظي عدد من النحالين بمنطقة الباحة على جوائز عالمية وإقليمية من خلال حصولهم على مراكز أولى ومراكز متقدمة، مما يؤكد بأن مهنة صناعة العسل في الباحة تحظى بعناية فائقة وتمارس وفق معايير عالمية.

يذكر أن المهرجان سيقام مدة ثلاثة أيام، يرافقه عدة برامج إرشادية وتوعوية وترفيهية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بفروع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف

وظائف شاغرة بفروع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف
السفير الياباني يهنئ السعودية على استضافة كأس...
الرياضة

السفير الياباني يهنئ السعودية على استضافة كأس...

الرياضة
ترتيب دوري روشن بعد انتصار الشباب على...
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد انتصار الشباب على...

الرياضة
السعودية تستعد لخدمة مليوني حاج منهم 41...
السعودية اليوم

السعودية تستعد لخدمة مليوني حاج منهم 41...

السعودية اليوم
صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...
السعودية اليوم

صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...

السعودية اليوم
تعليم الخرج تعلن استمرار الدراسة عبر منصة...
السعودية اليوم

تعليم الخرج تعلن استمرار الدراسة عبر منصة...

السعودية اليوم
فعلة متداولة قد توقعك في مخالفة مرورية
السعودية اليوم

فعلة متداولة قد توقعك في مخالفة مرورية

السعودية اليوم
ضبط 383 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
السعودية اليوم

ضبط 383 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

السعودية اليوم