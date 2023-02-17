انفجار أسطوانة غاز يُصيب 4 أشخاص بحفر الباطن

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أصيب ٤ أشخاص- قبل قليل- في حراج السيارات في محافظة حفر الباطن؛ جراء انفجار أسطوانة غاز داخل عربة لأحد الباعة الجائلين داخل الحراج.
وباشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر موقع الحادثة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.
“المواطن” بدورها تواصلت مع متحدث الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية، ولا زالت تنتظر الرد.