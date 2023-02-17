انفجار أسطوانة غاز يُصيب 4 أشخاص بحفر الباطن

أصيب ٤ أشخاص- قبل قليل- في حراج السيارات في محافظة حفر الباطن؛ جراء انفجار أسطوانة غاز داخل عربة لأحد الباعة الجائلين داخل الحراج.

‏وباشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر موقع الحادثة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.

‏ “المواطن” بدورها تواصلت مع متحدث الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية، ولا زالت تنتظر الرد.