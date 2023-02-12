35 وظيفة شاغرة لدى القوات الجوية الملكية برامج لتنمية وإثراء بحوث العلوم الطبية في جامعة الأميرة نورة تقدم روسي وسقوط بلدة أوكرانية استراتيجية سوق السيارات الكهربائية السعودية ينضم لعالم الكبار العثيم توزع 247.5 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين السديس: جهود محافظ حفر الباطن أثمرت تطورًا واضحًا وملموسًا في المحافظة انقلاب مركبة لعائلة سعودية على طريق السالمي بالكويت ووفاة الأب والأم وزير الموارد البشرية: 7 أنظمة تحقق تكافؤ الفرص لـ ذوي الإعاقة إخفاء موت الأبناء وقصص مفجعة لضحايا زلزال تركيا شركة نيوم تعلن بدء التسجيل في برنامج نيوم للخريجين 2023م
تعرّضت عائلة سعودية مكوّنة من 7 أفراد، من أهالي محافظة حفر الباطن، الجمعة الماضية لحادث انقلاب على طريق السالمي بالكويت؛ ما تسبب في وفاة الأب بموقع الحادث.
ونقلت الفرق الإسعافية 6 أفراد من العائلة إلى مستشفى الجهراء بالكويت توفيت الأم فور وصولها للمستشفى فيما يرقد 4 من أفراد العائلة في العناية المركزة بحالة حرجة فيما خرج أحد المصابين وهو بصحة جيدة.
وبينت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء الكويتية أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة على طريق السالمي.
وأوضحت أن إدارة العمليات المركزية وجهت مركز إطفاء الشقايا إلى موقع البلاغ، وعند الوصول تبين أنه حادث انقلاب مركبة أدى إلى وفاة رجل وإصابة آخرين تم إخراج المتوفى والمصابين وتسليمهم إلى جهات الاختصاص.