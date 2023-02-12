Icon

35 وظيفة شاغرة لدى القوات الجوية الملكية Icon برامج لتنمية وإثراء بحوث العلوم الطبية في جامعة الأميرة نورة Icon تقدم روسي وسقوط بلدة أوكرانية استراتيجية Icon سوق السيارات الكهربائية السعودية ينضم لعالم الكبار Icon العثيم توزع 247.5 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين Icon السديس: جهود محافظ حفر الباطن أثمرت تطورًا واضحًا وملموسًا في المحافظة Icon انقلاب مركبة لعائلة سعودية على طريق السالمي بالكويت ووفاة الأب والأم Icon وزير الموارد البشرية: 7 أنظمة تحقق تكافؤ الفرص لـ ذوي الإعاقة Icon إخفاء موت الأبناء وقصص مفجعة لضحايا زلزال تركيا Icon شركة نيوم تعلن بدء التسجيل في برنامج نيوم للخريجين 2023م Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
4 من أفراد العائلة في العناية المركزة بحالة حرجة

انقلاب مركبة لعائلة سعودية على طريق السالمي بالكويت ووفاة الأب والأم

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ مساءً
انقلاب مركبة لعائلة سعودية على طريق السالمي بالكويت ووفاة الأب والأم
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

مواضيع ذات علاقة

تعرّضت عائلة سعودية مكوّنة من 7 أفراد، من أهالي محافظة حفر الباطن، الجمعة الماضية لحادث انقلاب على طريق السالمي بالكويت؛ ما تسبب في وفاة الأب بموقع الحادث.

ونقلت الفرق الإسعافية 6 أفراد من العائلة إلى مستشفى الجهراء بالكويت توفيت الأم فور وصولها للمستشفى فيما يرقد 4 من أفراد العائلة في العناية المركزة بحالة حرجة فيما خرج أحد المصابين وهو بصحة جيدة.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

Img

انتشال كريستيان أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا

تفاصيل الحادث

وبينت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء الكويتية أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة على طريق السالمي.

وأوضحت أن إدارة العمليات المركزية وجهت مركز إطفاء الشقايا إلى موقع البلاغ، وعند الوصول تبين أنه حادث انقلاب مركبة أدى إلى وفاة رجل وإصابة آخرين تم إخراج المتوفى والمصابين وتسليمهم إلى جهات الاختصاص.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الوزراء وحكومته
حصاد اليوم

أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الوزراء وحكومته

حصاد اليوم
بوتين يروي موقفًا مأساويًا لوالدته ويكشف عن...
العالم

بوتين يروي موقفًا مأساويًا لوالدته ويكشف عن...

العالم
الدراسة عن بعد غدًا بجميع مدارس المجمعة...
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد غدًا بجميع مدارس المجمعة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...
وظائف

وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...

وظائف
شبيه الأمير هاري يخشى من استهداف طالبان
العالم

شبيه الأمير هاري يخشى من استهداف طالبان

العالم
مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والأوقاف لتطوير...
السعودية اليوم

مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والأوقاف لتطوير...

السعودية اليوم
ريال مدريد يهزم بيلباو بهدفين ويواصل مطاردة...
الرياضة

ريال مدريد يهزم بيلباو بهدفين ويواصل مطاردة...

الرياضة
تغيير ملامح المركبة اللافت للنظر يعرضك للغرامة
السعودية اليوم

تغيير ملامح المركبة اللافت للنظر يعرضك للغرامة

السعودية اليوم