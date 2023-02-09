انقلاب ناقلة وقود في الرياض

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باشرت فرق الدفاع المدني صباح اليوم، حادث انقلاب ناقلة وقود دون إصابات في الرياض.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، أن مدني الرياض باشر حادث انقلاب ناقلة وقود دون إصابات.
وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم تنفيذ الجانب الوقائي وإكمال الإجراءات اللازمة من قبل جهة الاختصاص.