انهيار أسهم مطاعم السوشي اليابانية بسبب مزحة

أدت سلسلة من المزحات السمجة في مطاعم سوشي يابانية، في انهيار أسهم عدد من شبكات المطاعم في البورصة، ومنها مثلًا مراهق يلعق أصابعه ثم يلمس قطعة من السمك النيء على الحزام الناقل.

نكات

وخلال الآونة الأخيرة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بكثافة لقطات تُظهر هذا النوع من النكات التي تثير الشكوك في نظافة المطاعم ومطابقتها المعايير الصحية، ووصف هؤلاء هذه الوقائع بأنها سوشي تيرو، اختصارًا لعبارة إرهاب السوشي.

واتضح أن بعض لقطات الفيديو صوّرت قبل أسابيع أو حتى قبل سنوات.

وبحسب أحد مقاطع الفيديو، والذي شوهد نحو 40 مليون مرة على تويتر، ظهر زبون وهو يلعق زجاجة صلصة الصويا وحافة فنجان شاي ثم يضعه على رف، وبعدها يلعق أصابعه قبل أن يلمس، وهو يضحك، قطعة سوشي على الحزام الدوّار الذي يحمل القطع وينقلها بين الزبائن.

انخفاض سعر الأسهم

وأدت هذه اللقطات التي صوّرت في سلسلة مطاعم “سوشيرو” (Sushiro) في غيفو بوسط اليابان، إلى انخفاض سعر أسهم الشركة الأم للمطعم بنسبة تناهز 5 في المائة يوم الثلاثاء.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى زبائن في سلاسل مطاعم منافسة يضعون الواسابي على أطباق السوشي التي تمر أمامهم، أو يلعقون الملعقة في أوعية الشاي الأخضر المجفف.

إلا أن هذه الحوادث التي يبدو أنها غير متصلة، أثارت ضجة واسعة في اليابان المعروفة بصرامة معاييرها المتعلقة بالنظافة.