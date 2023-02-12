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بني قبل 14 قرنا

انهيار أول مسجد بني في تركيا بفعل الزلزال

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٩ مساءً
انهيار أول مسجد بني في تركيا بفعل الزلزال
المواطن - فريق التحرير

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انهار مسجد حبيب النجار في محافظة هاطاي جنوب شرق تركيا والذي بني قبل 14 قرنا ويعد أول مسجد في الأناضول، جراء الزلزال.

أول مسجد بالأناضول

ويعود تاريخ مسجد حبيب النجار في محافظة هاتاي التركية، إلى 14 قرنًا مضت، ويعتبر أول مسجد بني في الأناضول، وانهار خلال الزلزال، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

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وتم بناء مسجد حبيب نجار عام 638، عندما حكم العرب المسلمون أنطاكيا. ومن المسلم به أن المسجد هو الأول في الأناضول وجمهورية تركيا.

وتوجد في الركن الشمالي الشرقي من المسجد، على عمق 4 أمتار تحت الأرض، مقابر حبيب نجار، وشمون صفا. في حين توجد حول المسجد مرافق تعليمية لمدرسة دينية.

 

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