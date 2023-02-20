انهيار المبانى فى سوريا بعد زلزال هاتاى التركية الأخير

لحظة نزول العراقيين للشوارع بعدما شعروا بزلزال هاتاي الكسار عن خسارة الفيصلي الآسيوية: كان بالإمكان أفضل 63 مليار دولار تكلفة مشروع الدرعية لحظة ضرب الزلزال الجديد لمدينة أنطاكيا التركية الهلال يتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا اتفاقيتان لرفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين السعودية وكوستاريكا الهلال يهز شباك شباب الأهلي مرتين في 7 دقائق بدء البحث عن عالقين تحت أنقاض بناية سقطت جراء الزلزال الأخير بهاتاي لحظة انهيار عدة مبان في هاتاي بتركيا جراء الزلزال الأخير الرياض يواصل ملاحقة الصدارة بثنائية ضد نجران
كشفت وسائل إعلام سورية، أن عددًا من المباني في منطقة جنديرس واعزاز في سوريا انهارت، نتيجة الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت المنطقة.
وأضافت تلك الوسائل، بأن حالة من الهلع الكبير أصابت الناس في عموم مناطق الشمال السوري ونزول المدنيين للشوارع بعد هزة هاتاي التركية بقوة 6.3.
وضرب زلزال بقوة 6.3 درجات، منطقة أنطاكيا جنوب تركيا وشعر بها سكان مصر ولبنان وسوريا وفلسطين.
وأعلن مركز الرصد الزلزالي بسوريا، عن وقوع زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، في لواء إسكندرون عند الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي.
وأعلنت وسائل الإعلام التركي، بوقوع أضرار جديدة بعد الزلزال الأخير في المنطقة، وسماع صوت انهيار مبان في مدينة أنطاكية التركية.
وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.