انهيار المبانى فى سوريا بعد زلزال هاتاى التركية الأخير

كشفت وسائل إعلام سورية، أن عددًا من المباني في منطقة جنديرس واعزاز في سوريا انهارت، نتيجة الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت المنطقة.

نزول الشوارع

وأضافت تلك الوسائل، بأن حالة من الهلع الكبير أصابت الناس في عموم مناطق الشمال السوري ونزول المدنيين للشوارع بعد هزة هاتاي التركية بقوة 6.3.

وضرب زلزال بقوة 6.3 درجات، منطقة أنطاكيا جنوب تركيا وشعر بها سكان مصر ولبنان وسوريا وفلسطين.

زلزال بقوة 6.3 درجات

وأعلن مركز الرصد الزلزالي بسوريا، عن وقوع زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، في لواء إسكندرون عند الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي.

وأعلنت وسائل الإعلام التركي، بوقوع أضرار جديدة بعد الزلزال الأخير في المنطقة، وسماع صوت انهيار مبان في مدينة أنطاكية التركية.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.