باب رزق جميل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلنت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة في عدة مدن (رواتب تصل 7,000 ريال)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:



1- سائق دينا – نقل خفيف (الدمام):

– وجود رخصة نقل خفيف.

– الراتب (من 4,000 ريال إلى 5,000 ريال).

2- بائع قطع غيار سيارات – وظيفتان (الرياض):

– مهارات التواصل.

– الباقة في الحديث.

– العمل تحت الضغط.

– استخدام الحاسب الآلي.

– الراتب (من 4,500 ريال إلى 6,000 ريال).

3- أمين مستودع (الرياض، جدة):

– خبرة في نفس المجال لا تقل عن سنتين.

– مسؤول عن الإدخال والإخراج والاستلام والتسليم للبضائع.

– لديه قدرة على قيادة فريق العمل.

– الراتب (من 5,000 ريال إلى 7,000 ريال).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن

طريقة التقديم:

– خلال الرابط التالي:اضغط_هنا