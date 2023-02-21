باب رزق جميل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة في عدة مدن (رواتب تصل 7,000 ريال)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- سائق دينا – نقل خفيف (الدمام):
– وجود رخصة نقل خفيف.
– الراتب (من 4,000 ريال إلى 5,000 ريال).
2- بائع قطع غيار سيارات – وظيفتان (الرياض):
– مهارات التواصل.
– الباقة في الحديث.
– العمل تحت الضغط.
– استخدام الحاسب الآلي.
– الراتب (من 4,500 ريال إلى 6,000 ريال).
3- أمين مستودع (الرياض، جدة):
– خبرة في نفس المجال لا تقل عن سنتين.
– مسؤول عن الإدخال والإخراج والاستلام والتسليم للبضائع.
– لديه قدرة على قيادة فريق العمل.
– الراتب (من 5,000 ريال إلى 7,000 ريال).
– التقديم مُتاح الآن