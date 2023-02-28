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باحثان هولندي وعراقي يتوقعان موعد زلزال قادم

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ صباحاً
باحثان هولندي وعراقي يتوقعان موعد زلزال قادم
المواطن - فريق التحرير

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حذر العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، من زلزال جديد في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل. كما توقع عالم الجيولوجيا العراقي صالح محمد عوض، وقوع زلزال يوم 8 مارس المقبل.

هندسة الكواكب الحرجة

وقال هوغربيتس في تغريدة على “تويتر” إن “تقارب هندسة الكواكب الحرجة في 2 و5 مارس قد يؤدي إلى حدوث نشاط زلزالي كبير إلى كبير جدًا وربما حتى زلزال هائل في حوالي 3-4 مارس و/أو 6-7 مارس، قد تصل قوته إلى 8 درجات.

وأفاد العالم العراقي بأن هناك احتمالية ورادة لحدوث زلزال بناء على الحسابات الفيزيائية، ومن المتوقع حدوث زلزال يوم 8 مارس المقبل، ولكن سيكون أقل ضررًا من زلزال تركيا وسوريا، الذي حدث يوم 6 فبراير.

أقل الخسائر

وذكر عالم الجيولوجيا العراقي صالح محمد عوض، أن التوقع بحدوث زلزال أو هزات أرضية يكون بناء على مجموعة من المؤشرات والحسابات، وبناء عليه يتم توجيه النصائح، بحدوث زلزال في مكان معين، ويمكن للجهات المعنية الأخذ بها أو لا.

وأوضح أن “الصفيحة الأناضولية ضعيفة وخطرة، وبدأت الهزات الأرضية تنتشر بعد زلزال تركيا المدمر، كما أن الصفيحة تتعرض لأكثر من 200 هزة تابعة للزلازل المدمر”، مضيفًا: “هناك انتشار للزلازل على الصحفية الأناضولية الشرقية، ووضع القمر يوم 8 مارس المقبل، سيكون نفس وضعه في 6 فبراير، ولكن الزلزال المقبل سيكون أقل في الخسائر بسبب بعد كواكب الزهرة والمشترى والمريخ”.

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