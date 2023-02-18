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باحثون عن عمل: المقابلات الوظيفية أنهكتنا

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٣ مساءً
باحثون عن عمل: المقابلات الوظيفية أنهكتنا
المواطن - سعد البحيري

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اشتكى العديد من الباحثين عن عمل من صعوبة اجتياز المقابلات الوظيفية في الكثير من الحالات نظرًا لصعوبتها أو لعدم امتلاك القائمين عليها للمهارات اللازمة لمعرفة إمكانيات المرشحين للعمل.

ونشط العديد من المغردين على تويتر للحديث حول سلبيات المقابلات الشخصية في الوظائف؛ داعين إلى أن يكون هناك معايير أخرى بخلاف المقابلة لاختيار الموظفين.

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غموض المقابلات الوظيفية

في البداية قال الكاتب إياد الحمود: “المقابلات الوظيفية من أغرب الأساليب البشرية… أنت تقدم عشان الراتب والشركة تعرف أنه عشان الراتب واللي يقابلك يدري أنه عشان الراتب لكن الكل يسوي نفسه مو مهتم في موضوع الراتب في نفس الوقت هذا أهم سبب يتوقف عليه توظيفك… ليش كل هالغموض؟”.

فيما قال فيصل الناصر: “في المقابلات الوظيفية غالبًا يسألونك عن الراتب فقط ليكون سببًا لرفضك إذا كانوا يريدون الشخص فلا يضعون أسئلة مثل هذه”.

العمل تحت ضغط

بدوره قال بدر العتيبي: “من الأسئلة غير الموضوعية في المقابلات الوظيفية: هل تتحمل ضغوط العمل؟ وتابع: “ولا أرى هذا السؤال التقليدي متوافقًا مع طبيعة الإنسان الذي لا يتمنى الضغط، فإن جاوب بنعم فيغلب على جوابه الكذب، وإن قال لا قد لا ينال حظه من الوظيفة، وهذا بخس لحقه، لا بد من وضع أسئلة منطقية لا خيالية”.

معضلة الراتب

من جانبه قال زياد الهوساوي: “في رأيي الراتب آخر شيء في الوظيفة. الشركة تبحث عن ناس أكفاء وتعتمد عليهم في المقام الأول ومن جميع النواحي. لدى كل شركة قيم وتبحث دائمًا عن الأشخاص اللي يناسبوا قيمهم ومبادئهم. والأهم هل المتقدم سوف يتكيف مع بيئتهم أو لا، والموظف أيضًا يجب أن ينظر لها بنفس النظرة”.

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