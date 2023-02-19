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ضمن منافسات الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يستعيد توازنه ويفوز على ليل

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٥ مساءً
باريس سان جيرمان يستعيد توازنه ويفوز على ليل
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، باستعادة الفريق الباريسي لتوازنه والفوز بنتيجة 4/3.

تقدم باريس سان جيرمان ضد ليل

وبدأت مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل التي أُقيمت على ملعب “حديقة الأمراء” بشكل سريع، وأهدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فرصة التقدم عند الدقيقة الخامسة بعد تمريرة مميزة من البرازيلي نيمار.

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وأنقذ حارس سان جيرمان، دوناروما فرصة مؤكدة من جوناثان دافيد، بعدما أخطأ المدافع كيمبيمبي في تمريرة الكرة، قبل أن يسجل كيليان مبابي هدفًا من مجهود فردي رائع عند الدقيقة 12.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @PSG_English

وواصل باريس سان جيرمان الضغط، ونجح مبابي في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 17، وأنقذ دوناروما فرصة من جوناثان دافيد عند الدقيقة 20، قبل أن يُقلص بافودي دياكيتي الفارق برأسية مميزة عند الدقيقة 24.

واستمرت المحاولات، لتسجيل هدف جديد، وهدد الضيوف مرمى دوناروما بأكثر من فرصة، وكاد كيمبيمبي أن يهز شباك فريقه بالخطأ، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان ضد ليل بهدفين مقابل هدف.

باريس سان جيرمان ضد ليل
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_English

فوز قاتل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء ضد ماركو فيراتي، سددها جوناثان دافيد بنجاح، ليمنح ليل التعادل عند الدقيقة 58، وأحرز جوناقان بامبا الهدف الثالث في شباك سان جيرمان عند الدقيقة 69.

باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_English

وانتفض الفريق الباريسي في الدقائق المتبقية، وسجل مبابي الهدف الثالث عند الدقيقة 87، قبل أن يحرز ميسي هدفًا قاتلًا من ركلة حرة عند الدقيقة 95، لتنتهي المباراة بفوز سان جيرمان ضد ليل.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان رصيده إلى 57 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، فيما تجمد رصيد ليل عند 41 نقطة، ليحتل المركز الخامس.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @PSG_English

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