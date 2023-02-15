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في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان يسقط بفخ الخسارة ضد البايرن في فرنسا

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٢ صباحاً
باريس سان جيرمان يسقط بفخ الخسارة ضد البايرن في فرنسا
المواطن - محمد سمعه

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سقط الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في فخ الخسارة أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدف دون رد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

باريس سان جيرمان يخسر بخطأ دفاعي

وفي الشوط الثاني وبخطأ دفاعي قاتل من لاعبي سان جيرمان، تمكن الفرنسي كينجسلي كومان من إحراز هدف التقدم للبايرن في الدقيقة الـ54 بعد خطأ من الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

وكان الفرنسي كيليان مبابي سجل هدف التعادل لـ سان جيرمان لكن تم إلغاؤه بداعي وجود تسلل على مبابي.

وانتهت المباراة بفوز ثمين لـ بايرن ميونخ في الأراضي الفرنسية بهدف دون رد.

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

وسوف تُقام مباراة العودة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يوم 8 مارس المقبل في ملعب أليانز آرينا معقل فريق بايرن ميونخ.

يذكر أنه في نفس وقت مباراة البايرن ضد سان جيرمان، فاز ميلان الإيطالي على توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدف دون رد في ملعب السان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

وتُستكمل مباريات ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/ 2023 اليوم الأربعاء بإقامة مباراتين.

وسيلعب بوروسيا دورتموند الألماني ضد تشيلسي الإنجليزي في ملعب سيجنال آيدونا بارك في ألمانيا في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة حيث تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , BEIN SPORTS HD 2 ENGLISH , BT SPORT 1 HD , ELEVEN SPORTS 2 HD PORTUGAL.

أما مباراة كلوب بروج البلجيكي فسوف تُقام ضد بنفيكا البرتغالي في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جان برايدال في بلجيكا كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 3 HD PREMIUM , BT SPORT 2 HD , SKY SPORT FOOTBALL ITALIA, BEIN SPORTS HD 3 ENGLISH.

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

 

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