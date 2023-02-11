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بعد فشل الصفقة بالشتوية

باريس سان جيرمان يصر على ضم زياش

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ مساءً
باريس سان جيرمان يصر على ضم زياش
المواطن - فريق التحرير

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حسم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، موقفه من ضم نجم فريق تشيلسي، المغربي الدولي حكيم زياش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

سبب فشل صفقة زياش

وكان حكيم زياش قد وصل إلى باريس، وخضع للفحوصات الطبية، تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلا أن تشيلسي تأخر في إرسال المستندات الصحيفة، الأمر الذي تسبب في فشل الصفقة.

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حكيم زياش
اللاعب المغربي

باريس سان جيرمان مصر على ضمه

وذكرت شبكة “لو سبورت 10” الفرنسية، اليوم السبت: “زياش ما يزال ضمن قائمة اهتمامات مسؤولي باريس سان جيرمان حتى الآن، والنادي يخطط للعودة من أجل حسم صفقة اللاعب المغربي، في الصيف”.

حكيم زياش
اللاعب المغربي

ولفتت الشبكة الفرنسية، إلى أنه من المنتظر عدم اعتراض إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي على رحيل حكيم، خاصة أن اللاعب المغربي لا يحظى بثقة المدير الفني للفريق، جراهام بوتر.

وسبق أن أكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن نادي باريس سان جيرمان سيضع قيودًا على التعامل مع تشيلسي بشأن الصفقات مستقبلاً، عقب أزمة صفقة اللاعب المغربي.

حكيم زياش
اللاعب المغربي

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