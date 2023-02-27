باريس سان جيرمان يُمطر شباك مارسيليا بثلاثية ويحسم كلاسيكو فرنسا

حسم الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان، كلاسيكو فرنسا مساء الأحد بالفوز على مضيفه أوليمبيك مارسيليا بثلاثية دون رد ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وسجل سان جيرمان، هدفين في الشوط الأول عبر كل من الفرنسي كيليان مبابي والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقتين الـ25 والـ29.

باريس سان جيرمان يُبدع بثلاثية

وانتهى الشوط الأول بتفوق سان جيرمان بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل نادي مارسيليا تراجعه ليضيف سان جيرمان، الهدف الثالث عبر مبابي بعد تمريرة متقنة من النجم ميسي في الدقيقة الـ55.

وانتهت المباراة بفوز سان جيرمان بنتيجة 3/ 0 ليُصبح رصيده 60 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي وبفارق 8 نقاط عن نادي مارسيليا صاحب المركز الثاني.