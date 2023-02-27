آلاف المتظاهرين في ألمانيا يطالبون بإغلاق القاعدة الأمريكية باريس سان جيرمان يُمطر شباك مارسيليا بثلاثية ويحسم كلاسيكو فرنسا سافر من ألمانيا على الدراجة الهوائية وتوفي على مشارف مكة المكرمة المظاهرات تجتاح فرنسا احتجاجًا على إرسال أسلحة لأوكرانيا ميلان يهزم أتالانتا ويعزز تواجده بالمركز الثالث أمن الطرق لقائدي المركبات بالشرقية: انتبهوا من الضباب إصابة موسى ماريجا بتمزق في العضلة الخلفية بدء إيداع راتب فبراير مع اقتراب التسوق لشهر رمضان مواطن: امنعوا تصوير النعمة واحترموا مشاعر الفقراء الهلال يصل للفوز رقم 100 في دوري أبطال آسيا
حسم الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان، كلاسيكو فرنسا مساء الأحد بالفوز على مضيفه أوليمبيك مارسيليا بثلاثية دون رد ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.
ميسي يهدي مبابي الهدف الأول، ومبابي يعيد الهدية ليسجل ليو الثاني #الدوري_الفرنسي #مبابي #ميسي #باريس_سان_جيرمان #مارسيليا #مارسيليا_باريس pic.twitter.com/77raYLXqSK
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 26, 2023
وسجل سان جيرمان، هدفين في الشوط الأول عبر كل من الفرنسي كيليان مبابي والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقتين الـ25 والـ29.
وانتهى الشوط الأول بتفوق سان جيرمان بثنائية دون رد.
وفي الشوط الثاني، واصل نادي مارسيليا تراجعه ليضيف سان جيرمان، الهدف الثالث عبر مبابي بعد تمريرة متقنة من النجم ميسي في الدقيقة الـ55.
وانتهت المباراة بفوز سان جيرمان بنتيجة 3/ 0 ليُصبح رصيده 60 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي وبفارق 8 نقاط عن نادي مارسيليا صاحب المركز الثاني.