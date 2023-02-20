بالفيديو.. انطلاق فعاليات المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثانية

انطلقت قبل قليل، فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية الذي تحتضنه الرياض ليومي 20 و 21 فبراير، بمشاركة أكثر من 1500 إعلامي من مختلف دول العالم.

تطورات وتحديات الإعلام العربي

وتناقش جلسات المنتدى، تطورات وتحديات قطاع الإعلام العربي والدولي بكل أشكاله، ويلقي الضوء على تحديات المحتوى والأطروحات والوسائل التي عرفها القطاع خلال الحقبة الحالية.

ويستعرض المنتدى، الذي يُعقد، اليوم وغداً، بمشاركة قيادات إعلامية وخبراء ومحللين ومتخصصين من دول عربية وعالمية، أبرز التجارب المحلية والدولية في المجال، وجهود تطوير الصناعة الإعلامية ومستقبل علاقة القطاع بالقضايا الاجتماعية والسياسية والرياضية والاقتصادية.