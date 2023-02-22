بانيغا الأفضل في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا

خطف نجم فريق الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا الأنظار ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، ليتوج بجائزة أفضل لاعب.

بانيغا أفضل لاعب

ولعب بانيغا دورًا بارزًا في فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد ناساف الأوزبكي بهدفين دون رد، حيث نجح في تسجيل هدف وصنع آخر، وقام بـ98 تمريرة، وحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وكشف حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أفضل لاعبين ضمن منافسات دور الـ16، وجاء بانيغا في الصدارة بتقييم وصل إلى 8.1 درجات.

وحل نجم فريق الشباب، حسين القحطاني ثانيًا بـ7.9 درجات، حيث سجل هدفًا وصنع آخر، يليه مهاجم نادي الهلال، النيجيري أوديون إيغالو بتقييم 7.8 درجات، بعدما أحرز هدفًا، وقاد الزعيم للفوز على شباب الأهلي دبي بنتيجة 3/1.

واحتل نجم فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي، السوري عمر خربين في المركز الرابع بالقائمة بتقييم وصل إلى 7.7 درجات، فيما تواجد نجم نادي الدحيل، محمد مونتاري في المركز الخامس بـ7.6 درجات.

الشباب يستعد لمواجهة الدحيل

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الدحيل القطري، يوم غد الخميس، على استاد الثمامة في الدوحة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.