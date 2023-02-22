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بعد تألقه اللافت مع الشباب

بانيغا الأفضل في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٧ مساءً
بانيغا الأفضل في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا
المواطن - مروة نبيل

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خطف نجم فريق الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا الأنظار ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، ليتوج بجائزة أفضل لاعب.

بانيغا أفضل لاعب

ولعب بانيغا دورًا بارزًا في فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد ناساف الأوزبكي بهدفين دون رد، حيث نجح في تسجيل هدف وصنع آخر، وقام بـ98 تمريرة، وحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة.

بانيغا
بانيغا – المصدر @AlShababSaudiFC

وكشف حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أفضل لاعبين ضمن منافسات دور الـ16، وجاء بانيغا في الصدارة بتقييم وصل إلى 8.1 درجات.

وحل نجم فريق الشباب، حسين القحطاني ثانيًا بـ7.9 درجات، حيث سجل هدفًا وصنع آخر، يليه مهاجم نادي الهلال، النيجيري أوديون إيغالو بتقييم 7.8 درجات، بعدما أحرز هدفًا، وقاد الزعيم للفوز على شباب الأهلي دبي بنتيجة 3/1.

إيغالو
احتفال إيغالو – المصدر @Alhilal_FC

واحتل نجم فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي، السوري عمر خربين في المركز الرابع بالقائمة بتقييم وصل إلى 7.7 درجات، فيما تواجد نجم نادي الدحيل، محمد مونتاري في المركز الخامس بـ7.6 درجات.

دوري أبطال آسيا
أفضل اللاعبين في دور الـ16 – المصدر @theAFCCL_ar

الشباب يستعد لمواجهة الدحيل

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الدحيل القطري، يوم غد الخميس، على استاد الثمامة في الدوحة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

الشباب ضد ناساف الأوزبكي

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