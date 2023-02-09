بانيغا يواصل تألقه في دوري روشن

واصل النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

تألق بانيغا في الدوري

وخطف بانيغا الأنظار خلال مباراة الشباب ضد الباطن اليوم، ونجح في هز شباك الفريق السماوي من ركلة جزاء، ولعب دورًا بارزًا على الصعيد الدفاعي والهجومي.

ووصل بانيغا إلى 31 مساهمة تهديفية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في منافسات بطولة دوري روشن السعودي، حيث تمكن من إحراز 14 هدفًا، وقدم 18 تمريرة حاسمة.

الشباب يفوز ضد الباطن

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضد الشباب، مساء اليوم الخميس، في افتتاح منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق الليوث لفوز كبير بنتيجة 4/2، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة اليوم، رفع الشباب رصيده إلى 37 نقطة، ليخطف صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي مؤقتًا من النصر، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن عند 3 نقاط في المركز الأخير.