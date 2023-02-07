بايدن: إسقاط المنطاد لم يضعف علاقتنا مع الصين

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء: إن إسقاط المنطاد لم يضعف العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، في وقت يواجه فيه بايدن انتقادات بسبب طريقة تعامله مع المنطاد الصيني الذي أُسقط بعد تحليقه لأيام عبر الولايات المتحدة مثيرًا توترًا بين البلدين.
وفي وقت سابق، أفاد متحدث باسم البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة جمعت بقايا أولية من حطام المنطاد الصيني الذي أسقطته السبت، موضحًا أن إعادتها إلى الصين أمر غير وارد.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في الرئاسة الأمريكية، جون كيربي، للصحفيين: إن الفرق المنتشرة قبالة سواحل كارولاينا الجنوبية في جنوب شرق البلاد جمعت بعض البقايا من على سطح البحر، لافتًا إلى أن الظروف المناخية لم تسمح حتى الآن بتنفيذ عمليات تحت سطح البحر.
وعن إمكانية إرسال بقايا المنطاد للصين، أكد كيربي أن الولايات المتحدة لا تعتزم إعادتها لبكين.
وبعدما انتقدت المعارضة الجمهورية الرئيس جو بايدن لتأخره في إسقاط المنطاد، اعتبر المتحدث أن هذه الفسحة الزمنية منحت الأمريكيين “فرصة رائعة لدرس (المنطاد) وفهمه في شكل أفضل”، في انتظار أن توفر البقايا معلومات إضافية.
وأكد أن واشنطن “اتخذت تدابير للحد من قدرة هذا المنطاد على جمع (معلومات) من فوق مواقعنا العسكرية الحساسة”.