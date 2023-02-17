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بعد أيام على إصداره أمرًا بإسقاط منطاد صيني

بايدن: سأُسقط أي جسم طائر يهدد أمريكا

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
بايدن: سأُسقط أي جسم طائر يهدد أمريكا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، أنه لن يتردد في إصدار أوامر بإسقاط أي جسم طائر يُنظر إليه بوصفه يشكل تهديدًا للولايات المتحدة.

تحذير بايدن

وأفاد بايدن: إذا مثَّل أي جسم أي تهديد لسلامة وأمن الشعب الأمريكي، فسأسقطه، وذلك بعد أيام على إصداره أمرًا بإسقاط منطاد صيني قالت الولايات المتحدة: إنه يُستخدم لأغراض التجسس و3 أجسام أخرى لم تحدَّد ماهيتها.

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ويعتزم الرئيس الأمريكي، التحدث إلى نظيره الصيني شي جينبينغ بعدما أسقطت الولايات المتحدة منطادًا يشتبه بأنه صيني يُستخدم لأغراض التجسس حلّق فوق الولايات المتحدة في الرابع من فبراير.

لن يقدم اعتذارًا

وأضاف: أتوقع أن أتحدث إلى الرئيس شي وآمل أن ننهي المسألة”، مضيفًا: لن أقدم أي اعتذارات على إسقاط هذا المنطاد.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن إسقاط المنطاد لم يضعف العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، في وقت يواجه فيه بايدن انتقادات بسبب طريقة تعامله مع المنطاد الصيني الذي أُسقط بعد تحليقه لأيام عبر الولايات المتحدة مثيرًا توترًا بين البلدين.

بقايا المنطاد

وفي وقت سابق، أفاد متحدث باسم البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة جمعت بقايا أولية من حطام المنطاد الصيني الذي أسقطته السبت، موضحًا أن إعادتها إلى الصين أمر غير وارد.

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