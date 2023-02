بايدن يتعثر مجددًا على سلم الطائرة الرئاسية بوارسو

تعثر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرة جديدة أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية، مغادرًا العاصمة البولندية وارسو.

وفي الفيديو، تعثر بايدن (80 عامًا)، لفترة وجيزة، ثم وضع يده لأسفل لاستعادة توازنه وهو يشق طريقه صعودًا إلى الطائرة.

وتعد الواقعة هي الأحدث في سلسلة من انزلاقات بايدن على سلم الطائرة، وكانت آخر مرة في يونيو الماضي، خلال طريقه إلى ‏ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ومن المعروف أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اشتهر بسقوطه ثلاث مرات على درج الطائرة المغطى بالسجادة الحمراء أثناء صعوده على متن طائرة الرئاسة بعد شهرين فقط من أدائه اليمين الدستورية في عام 2021.

وفي مارس عام 2021 سقط الرئيس الأمريكي جو بايدن 3 مرات أثناء صعود سلم الطائرة الرئاسية، قبل اتجاهه إلى أتلانتا لمقابلة قادة الجالية الآسيوية على خلفية حادث إطلاق نار وقع قبل أيام.

President Biden stumbles while walking up the stairs to Air Force One

pic.twitter.com/t959EPMHpu

— Daily Caller (@DailyCaller) March 19, 2021