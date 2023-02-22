بايدن يتعثر مجددًا على سلم الطائرة الرئاسية بوارسو

تعثر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرة جديدة أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية، مغادرًا العاصمة البولندية وارسو.

تعثر على سلم الطائرة

وفي الفيديو، تعثر بايدن (80 عامًا)، لفترة وجيزة، ثم وضع يده لأسفل لاستعادة توازنه وهو يشق طريقه صعودًا إلى الطائرة.

وتعد الواقعة هي الأحدث في سلسلة من انزلاقات بايدن على سلم الطائرة، وكانت آخر مرة في يونيو الماضي، خلال طريقه إلى ‏ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

عثرة 2021

ومن المعروف أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اشتهر بسقوطه ثلاث مرات على درج الطائرة المغطى بالسجادة الحمراء أثناء صعوده على متن طائرة الرئاسة بعد شهرين فقط من أدائه اليمين الدستورية في عام 2021.

وفي مارس عام 2021 سقط الرئيس الأمريكي جو بايدن 3 مرات أثناء صعود سلم الطائرة الرئاسية، قبل اتجاهه إلى أتلانتا لمقابلة قادة الجالية الآسيوية على خلفية حادث إطلاق نار وقع قبل أيام.

President Biden stumbles while walking up the stairs to Air Force One

pic.twitter.com/t959EPMHpu — Daily Caller (@DailyCaller) March 19, 2021

كما تعثر رئيس الولايات المتحدة عدة مرات أثناء تسلقه السلم على متن طائرة قبل أن يسافر إلى جورجيا العام الماضي، الأمر الذي أرجعه البيت الأبيض إلى سرعة الرياح القوية.

عثرة 2022

وفي يونيو 2022، وقبل ساعات من تسجيل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقابلة مع الكوميدي جيمي كيميل عبر شبكة إيه بي سي، التقطت الكاميرات لحظة تعثره مرة أخرى خلال صعوده على متن الطائرة الرئاسة إير فورس وان.

شكوك حول صحته

وتزايدت الشكوك في الفترة الماضية حول الصحة العقلية والجسدية للرئيس الأمريكي، في حين أعلن البيت الأبيض، أن الفحوصات الطبية الروتينية كشفت أن بايدن بصحة “جيدة” و”يتمتع بالنشاط”، واعتبره الطبيب المختص بأنه “لائق للقيام بواجبات الرئاسة بنجاح”.