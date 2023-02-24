باير ليفركوزن ينتفض مع تشابي ألونسو

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن بشكل مميز مع المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو، لينجح في التأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

تأهل باير ليفركوزن

وتمكن باير ليفركوزن من التأهل إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي على حساب موناكو الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 5/3، بعد خسارته ذهابًا على أرضه بنتيجة 3/2، وفوزه إيابًا خارج ملعبه بالنتيجة ذاتها.

وتُعد هذه المرة الأولى التي ينجح فيها ليفركوزن في التأهل إلى المراحل الإقصائية بإحدى البطولات الأوروبية، بعد هزيمته على أرضه ذهابًا، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

التألق مع تشابي ألونسو

وجاء تأهل باير ليفركوزن بعد التطور اللافت في أداء الفريق الأول لكرة القدم مع تشابي ألونسو، منذ التعاقد معه في أكتوبر الماضي، حيث يُقدم مستوى مميزًا سواء محليًا أو أوروبيًا، بعدما كان يُنافس على الهبوط.

وتولى تشابي ألونسو تدريب باير ليفركوزن بعد إقالة السويسري جيراردو سيواني، لتراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، حيث كان يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 5 نقاط من 8 مباريات.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن انتفاضة قوية مع تشابي ألونسو، حيث تقدم إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الألماني، بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة، بجانب تأهله التاريخي في الدوري الأوروبي.

وتستعد كتيبة تشابي ألونسو لمواجهة قوية في الدوري الأوروبي، حيث أسفرت القرعة التي أقيمت اليوم عن مواجهته لفريق فرينسفاروش المجري، على أن تُقام مباراة الذهاب يوم 9 مارس، ولقاء الإياب بعد أسبوع.