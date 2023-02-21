Icon

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الإسماعيلي ضد غزل المحلة Icon اختناق شاب بسبب سحاب مفرش ولقطات توثق الواقعة Icon لقطات لشاب سوري ينجو من الموت مرتين تحت أنقاض الزلزال Icon عامل كشري مصري يفتتح مركزًا طبيًا لعلاج المرضى Icon السفير نقلي: ندعم ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية Icon تشكيل مباراة ليفربول وريال مدريد Icon الإعلامي حمد المحمود: الخامات الإعلامية السعودية قوية وقادرة على إحداث فرق عالميًّا Icon كورونادو باقٍ في الاتحاد موسمين Icon الفنان عبدالعظيم الضامن: مسابقة المهارات الثقافية تبني جيلًا موهوبًا Icon حقيقة تعرض مصر لتسونامي بعد انحسار ماء البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
طوله 56 كم وظهر في الصحاري الإثيوبية

بحر جديد يتكون في قارة إفريقيا ويقسمها لنصفين

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ مساءً
بحر جديد يتكون في قارة إفريقيا ويقسمها لنصفين
المواطن - فريق التحرير

كشفت دراسة دولية أن بحرًا جديدًا يتكون في قارة إفريقيا، وقد يقسم القارة إلى نصفين، وذلك بسبب الصدع الذي يبلغ طوله 56 كم والذي ظهر في الصحاري الإثيوبية.

وتجمع الدراسة المنشورة مؤخرًا في مجلة “Geophysical Research Letters Journal” البيانات الزلزالية من تكوين الصدع لإثبات أنها مشابهة لتلك التي تحدث في قاع المحيط.

قد يهمّك أيضاً
اللواء الفايز يتفقد جهوزية القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر وأمالا

اللواء الفايز يتفقد جهوزية القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر وأمالا

انسحاب روسيا من معاهدة نيوستارت يعرض العالم للخطر

انسحاب روسيا من معاهدة نيوستارت يعرض العالم للخطر

وبحسب الدراسة فهي نفس الحركة التي كونت البحر الأحمر، ولكن بمعدل أبطأ بكثير، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وقال علماء الجيولوجيا إنه يتم إنشاء “محيط جديد” حيث يتم تقسيم القارة الإفريقية إلى نصفين.

صدمة ودهشة

وكانت هناك صدمة ودهشة واسعة النطاق من احتمالية وإمكانية تكوين محيط جديد في إفريقيا، كما أفادت هيئة البث الكيني التعاونية.

ويعتقد إدوين ديندي، من قسم الجيولوجيا في كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة نيروبي، أنه من الممكن أن يكون هناك محيط يتشكل بالفعل على طول الذراع الشرقي للوادي المتصدع الإفريقي.

ويوضح ديندي أن الصفائح التكتونية في حالة تدفق مستمر، حيث يتحول بعضها ضد بعضها البعض على طول مناطق الصدع، والبعض الآخر يسقط تحت بعضها البعض، والبعض الآخر يصطدم ببعضه البعض.

وأدت هذه الحركة إلى تشكيل القارات التي نعرفها اليوم، بما في ذلك إفريقيا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا.

الوادي المتصدع الجديد

وشهدت الحركة المستمرة داخل القشرة القارية تكوين الوادي المتصدع في شرق إفريقيا، والذي يستمر في الاتساع ويصبح أكثر نشاطًا.

في حين أن تشكيل محيط جديد في إفريقيا أمر مرجح، يحذر ديندي من أن الأمر سيستغرق ملايين السنين.

وانخفضت السماكة حول الوادي المتصدع بالفعل من 40 كيلومترًا إلى 35 كيلومترًا على مدار الثلاثين مليون سنة الماضية، لذلك سيستغرق الأمر سنوات عديدة أخرى للتخلص من 5 كيلومترات أخرى.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مطلب بتفعيل قانون الذوق العام لمنع التنمر على كبار السن
السعودية اليوم

مطلب بتفعيل قانون الذوق العام لمنع التنمر...

السعودية اليوم
نابولي يعبر سبيزيا بثلاثية
الرياضة

نابولي يعبر سبيزيا بثلاثية

الرياضة
فوز ثمين لـ الهلال ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
الرياضة

فوز ثمين لـ الهلال ضد الأهلي في...

الرياضة
لقطات لفندق العنوان في مكة المكرمة قبل افتتاحه
السعودية اليوم

لقطات لفندق العنوان في مكة المكرمة قبل...

السعودية اليوم
وفاة 284 وإصابة 2323 في زلزال تركيا المدمر
العالم

وفاة 284 وإصابة 2323 في زلزال تركيا...

العالم
الهلال يستهدف أول فوز سعودي ضد الفرق البرازيلية
الرياضة

الهلال يستهدف أول فوز سعودي ضد الفرق...

الرياضة
وظائف هندسية شاغرة في شركة معادن
وظائف

وظائف هندسية شاغرة في شركة معادن

وظائف
الداخلية تستعرض خدماتها الإلكترونية وإنجازاتها في ليب 23
السعودية اليوم

الداخلية تستعرض خدماتها الإلكترونية وإنجازاتها في ليب...

السعودية اليوم