بدء أعمال إصلاح طريق الرياض – الدمام الأحد المقبل

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أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، عن بدء أعمال إصلاح طريق “الرياض – الدمام” من تقاطع طريق أبو حدرية حتى تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد.
استمرارًا لأعمال الصيانة التي يقوم بها فرع #وزارة_النقل_والخدمات_اللوجستية بالمنطقة الشرقية، يُعلن فرع الوزارة عن بدء أعمال إصلاح طريق الرياض – الدمام، من تقاطع طريق أبو حدرية حتى تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد، وذلك على عدة مراحل ابتداءً من يوم الأحد الموافق 5 فبراير 2023م. pic.twitter.com/sYzPDBaEuPقد يهمّك أيضاً
— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) February 3, 2023
وأوضحت وزارة النقل، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه سيتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل ابتداءً من يوم الأحد 5 من فبراير 2023م.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل عن مبادرة لتشجير مناطق زحف الرمال بطريق الرياض الدمام، موضحة أن نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي تفقد برفقة رئيس المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي مبادرة تشجير مناطق زحف الرمال بطريق الرياض الدمام.
وأكدت النقل، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التفاهم والتعاون بين الوزارة ومركز تشجير الطرق الرئيسة بالمملكة.