Icon

البيئة : الرعي الجائر يدمر المخزون البذري Icon الاتحاد يتقاسم صدارة دوري روشن بعد الفوز على الطائي Icon مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.110 سلال غذائية Icon ملياردير يخسر 58.7 مليار دولار في 6 أيام Icon فوز ثمين لـ إيفرتون ضد آرسنال Icon مشرف تربوي: وجود الطالب حضوريًا أفضل في العملية التعليمية Icon إيغالو وماريغا يقودان هجوم الهلال ضد الوداد Icon تعادل الطائي ضد الاتحاد بالشوط الأول Icon الفيحاء والوحدة يُعانيان دفاعيًا في الدقائق الأخيرة Icon أمين جمعية متعافي السرطان يروي قصة إصابته بالمرض: أصعب شيء نظرة المجتمع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
سيتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل

بدء أعمال إصلاح طريق الرياض – الدمام الأحد المقبل

2023-02-03 الساعة 7:34
بدء أعمال إصلاح طريق الرياض – الدمام الأحد المقبل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، عن بدء أعمال إصلاح طريق “الرياض – الدمام” من تقاطع طريق أبو حدرية حتى تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد.

عدة مراحل

وأوضحت وزارة النقل، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه سيتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل ابتداءً من يوم الأحد 5 من فبراير 2023م.

مبادرة التشجير

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل عن مبادرة لتشجير مناطق زحف الرمال بطريق الرياض الدمام، موضحة أن نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي تفقد برفقة رئيس المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي مبادرة تشجير مناطق زحف الرمال بطريق الرياض الدمام.

وأكدت النقل، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التفاهم والتعاون بين الوزارة ومركز تشجير الطرق الرئيسة بالمملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • ابومحمد

    الوقت غير مناسب… لتغيبر وتحسين طريق الرياض من ابوحدريه الي داخل الدمام.. مدارس. امتحانات. رمضان… ثم وضع الطريق طيب جدا.. كان بالإمكان. انشاء طرق جديدة رئيسة. لفك الخناق والتكدس والزحام.. بدلاً من عدل وبدل.. مثلاً طريق يربط عزيزة الخبر الي الدمام من خلال حي الفاخريه امتداد طريق ابو عبيده الي حي المنار الدمام. غرب القاعده الجويه… كذلك ربط الأحياء بعضها مع بعض من خلال انشاء كباري معلقه أو أنفاق. لتخفف الزحام على الطرق الرئيسيه… لأن الغريب جدا في الدمام فصل كل حيين مع بعض. مثلآ ٩١و٧١ مفصوله لوحدها.. الفيصلية والمنار. لوحدها. طيبه والندي.. والمشكله ان الحاله مستمره في الأحياء الجديدة غرب طريق ابوحدريه. الفرسان والشروق.. الخ.. إلا من خلال استخدام الطرق الرئيسيه. ابوحدريه طريق الملك فهد. طريق الظهران الجبيل. طريق الميناء.. تنظيم غريب

إقرأ المزيد

الفتح يهزم الوحدة بثنائية في مباراة مؤجلة
حصاد اليوم

الفتح يهزم الوحدة بثنائية في مباراة مؤجلة

حصاد اليوم
مختص: الدراسة عن بعد في رمضان ستخفف...
السعودية اليوم

مختص: الدراسة عن بعد في رمضان ستخفف...

السعودية اليوم
ابتكار ملصق بحجم العملة المعدنية لمراقبة نمو...
صحة وطب‎

ابتكار ملصق بحجم العملة المعدنية لمراقبة نمو...

صحة وطب‎
الحج توضح حقيقة تقليص مدة الإقامة لتأشيرات...
السعودية اليوم

الحج توضح حقيقة تقليص مدة الإقامة لتأشيرات...

السعودية اليوم
جمعية ألزهايمر بالرياض تستضيف المؤتمر الدولي الخامس 
السعودية اليوم

جمعية ألزهايمر بالرياض تستضيف المؤتمر الدولي الخامس 

السعودية اليوم
معاناة عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال مستمرة
الرياضة

معاناة عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال مستمرة

الرياضة
تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير وجازان
السعودية اليوم

تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير وجازان

السعودية اليوم
خالد بن سلمان يبحث التعاون العسكري والدفاعي...
السعودية اليوم

خالد بن سلمان يبحث التعاون العسكري والدفاعي...

السعودية اليوم