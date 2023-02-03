بدء أعمال إصلاح طريق الرياض – الدمام الأحد المقبل

البيئة : الرعي الجائر يدمر المخزون البذري الاتحاد يتقاسم صدارة دوري روشن بعد الفوز على الطائي مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.110 سلال غذائية ملياردير يخسر 58.7 مليار دولار في 6 أيام فوز ثمين لـ إيفرتون ضد آرسنال مشرف تربوي: وجود الطالب حضوريًا أفضل في العملية التعليمية إيغالو وماريغا يقودان هجوم الهلال ضد الوداد تعادل الطائي ضد الاتحاد بالشوط الأول الفيحاء والوحدة يُعانيان دفاعيًا في الدقائق الأخيرة أمين جمعية متعافي السرطان يروي قصة إصابته بالمرض: أصعب شيء نظرة المجتمع
أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، عن بدء أعمال إصلاح طريق “الرياض – الدمام” من تقاطع طريق أبو حدرية حتى تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد.
استمرارًا لأعمال الصيانة التي يقوم بها فرع #وزارة_النقل_والخدمات_اللوجستية بالمنطقة الشرقية، يُعلن فرع الوزارة عن بدء أعمال إصلاح طريق الرياض – الدمام، من تقاطع طريق أبو حدرية حتى تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد، وذلك على عدة مراحل ابتداءً من يوم الأحد الموافق 5 فبراير 2023م. pic.twitter.com/sYzPDBaEuPقد يهمّك أيضاً
— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) February 3, 2023
وأوضحت وزارة النقل، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه سيتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل ابتداءً من يوم الأحد 5 من فبراير 2023م.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل عن مبادرة لتشجير مناطق زحف الرمال بطريق الرياض الدمام، موضحة أن نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي تفقد برفقة رئيس المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي مبادرة تشجير مناطق زحف الرمال بطريق الرياض الدمام.
وأكدت النقل، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التفاهم والتعاون بين الوزارة ومركز تشجير الطرق الرئيسة بالمملكة.
ابومحمد
الوقت غير مناسب… لتغيبر وتحسين طريق الرياض من ابوحدريه الي داخل الدمام.. مدارس. امتحانات. رمضان… ثم وضع الطريق طيب جدا.. كان بالإمكان. انشاء طرق جديدة رئيسة. لفك الخناق والتكدس والزحام.. بدلاً من عدل وبدل.. مثلاً طريق يربط عزيزة الخبر الي الدمام من خلال حي الفاخريه امتداد طريق ابو عبيده الي حي المنار الدمام. غرب القاعده الجويه… كذلك ربط الأحياء بعضها مع بعض من خلال انشاء كباري معلقه أو أنفاق. لتخفف الزحام على الطرق الرئيسيه… لأن الغريب جدا في الدمام فصل كل حيين مع بعض. مثلآ ٩١و٧١ مفصوله لوحدها.. الفيصلية والمنار. لوحدها. طيبه والندي.. والمشكله ان الحاله مستمره في الأحياء الجديدة غرب طريق ابوحدريه. الفرسان والشروق.. الخ.. إلا من خلال استخدام الطرق الرئيسيه. ابوحدريه طريق الملك فهد. طريق الظهران الجبيل. طريق الميناء.. تنظيم غريب