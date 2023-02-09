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للمستفيدين المستوفين للشروط

بدء إيداع الدفعة الـ63 من حساب المواطن

2023-02-09 الساعة 12:02
بدء إيداع الدفعة الـ63 من حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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بدأ حساب المواطن، اليوم الخميس، إيداع مبلغ دعم الدفعة الـ 63 في حسابات المستفيدين، المستوفين للشروط، حيث يستمر الإيداع حتى نهاية اليوم.

ويتم صرف دعم حساب المواطن بشكل منتظم يوم 10 من كل شهر ميلادي، وفي حال توافق، يوم الصرف مع يوم إجازة أسبوعية، أو رسمية يتم صرفه في يوم قبله أو بعده.

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وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن، في وقت سابق، أن الدعم الإضافي المقدم من البرنامج سيستمر لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023.

تقديم صرف الدفعة

وفي وقت سابق، أعلن حساب المواطن أنه سيتم صرف الدفعة يوم 9 فبراير لأن اليوم العاشر من فبراير هو إجازة رسمية حيث يوافق يوم الجمعة، ولذا تقرر صرف دفعة هذا الشهر بتبكير يوم الصرف.

موقف الأهلية

فيما أوضح حساب البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على موقع “تويتر”: في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 يناير، سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير.

تفاصيل دفعة يناير

يذكر أن برنامج حساب المواطن أودع دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والستين، وذلك بعد التوجيه الملكي والمتضمن استمرار الدعم الإضافي للمستفيدين لثلاثة أشهر حتى دفعة شهر مارس 2023م بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميًّا وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالًا عوضًا عن 417 ريالًا.

تحديث البيانات

وفي وقت سابق، شدد مدير عام التواصل في البرنامج على أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة بيانات المستفيدين، مبينًا أن من سياسات وضوابط دعم البرنامج تحديث المستفيد لبياناته خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا في حال طرأ عليها أي تغيير وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 17 والتي جاءت على النحو التالي “على المتقدم أو المستفيد الأساسي- بحسب الأحوال- تحديث حسابه الإلكتروني عند حدوث أي تغير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها وكان لذلك التغيير تأثير على دورة تقييم الأهلية والاستحقاق، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يومًا من تاريخ حدوث التغير”.

الجدير بالذكر أن برنامج “حساب المواطن” حدد خطوات تحديث البيانات كالتالي:

– الدخول إلى موقع حساب المواطن

– إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

– الضغط على أيقونة تسجيل.

– النقر على أيقونة تفاصيل الطلب.

– اختيار تحديث.

– تحديد البيانات المرغوب في تحديثها (البيانات العامة – بيانات الحساب البنكي – بيانات الدخل الشهري – بيانات العقارات – بيانات التابعين).

– تحديث البيانات المحددة.

-إرفاق المستندات المطلوبة.

– التأكد من صحة البيانات.

– الضغط على تم الحفظ.

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