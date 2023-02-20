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دمر بناية كانت آيلة للسقوط في مدينة أنطاكيا

بدء البحث عن عالقين تحت أنقاض بناية سقطت جراء الزلزال الأخير بهاتاي

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
بدء البحث عن عالقين تحت أنقاض بناية سقطت جراء الزلزال الأخير بهاتاي
المواطن - فريق التحرير

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بدأت  فرق الإنقاذ في عملية البحث عن عالقين تحت أنقاض بناية بهطاي التركية، سقطت جراء الزلزال الأخير الذي ضرب الولاية مساء الإثنين.

الزلزال الأخير

وسمع المواطنون صوت انهيار للمباني في مدينة أنطاكيا، عاصمة ولاية هاتاي، التي لحق بها الكثير من الأضرار في الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام.

ووفقًا لوسائل إعلام تركية، فإن الزلزال دمر أبنية كانت آيلة للسقوط في مدينة أنطاكيا.

وكشف المرصد الأمريكي أن عمق الزلزال الأخير الذي ضرب ولاية هاطاي التركية 10 أمتار.

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