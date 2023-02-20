الكسار عن خسارة الفيصلي الآسيوية: كان بالإمكان أفضل 63 مليار دولار تكلفة مشروع الدرعية لحظة ضرب الزلزال الجديد لمدينة أنطاكيا التركية الهلال يتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا اتفاقيتان لرفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين السعودية وكوستاريكا الهلال يهز شباك شباب الأهلي مرتين في 7 دقائق بدء البحث عن عالقين تحت أنقاض بناية سقطت جراء الزلزال الأخير بهاتاي لحظة انهيار عدة مبان في هاتاي بتركيا جراء الزلزال الأخير الرياض يواصل ملاحقة الصدارة بثنائية ضد نجران عبدالله الشهري: مبادرة كن مذيعًا تؤهل الجيل الجديد لحمل الراية
بدأت فرق الإنقاذ في عملية البحث عن عالقين تحت أنقاض بناية بهطاي التركية، سقطت جراء الزلزال الأخير الذي ضرب الولاية مساء الإثنين.
شاهد.. فرق الإنقاذ تبدا عملية البحث عن عالقين تحت أنقاض بناية بهطاي التركية#زلزال_سوريا_تركيا#العربية pic.twitter.com/thUNdPkH4I
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 20, 2023
وسمع المواطنون صوت انهيار للمباني في مدينة أنطاكيا، عاصمة ولاية هاتاي، التي لحق بها الكثير من الأضرار في الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام.
ووفقًا لوسائل إعلام تركية، فإن الزلزال دمر أبنية كانت آيلة للسقوط في مدينة أنطاكيا.
وكشف المرصد الأمريكي أن عمق الزلزال الأخير الذي ضرب ولاية هاطاي التركية 10 أمتار.