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بدء التقديم على وظائف موسم رمضان بالحرمين الشريفين

2023-02-05 الساعة 12:02
بدء التقديم على وظائف موسم رمضان بالحرمين الشريفين
المواطن - فريق التحرير

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بدأت اليوم الأحد عملية التقديم على الوظائف المؤقتة للعمل بالحرمين الشريفين خلال موسم رمضان لهذا العام 1444هـ.

تفاصيل الشروط

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الوظائف للمواطنين والمواطنات، وأن التقديم لها سيستمر لمدة ثلاثة أيام.

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وأشارت رئاسة شؤون الحرمين إلى أن من ضمن الشروط ما يلي:

– ألا يكون المتقدم على رأس عمل آخر

– اجتياز المقابلة الشخصية

– إحضار أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

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