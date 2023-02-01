بدء الرصد الآلي لمخالفات حافلات النقل المتخصص والتعليمي

بدأت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور، اليوم الأربعاء، في تطبيق خدمات الرصد الآلي لمخالفات النقل المتخصص والنقل التعليمي.

الحفاظ على السلامة العامة

وأوضحت الهيئة، أن أبرز المخالفات التي سيتم رصدها تتمثل في تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، واستعمال الحافلة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد، إضافة إلى تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية.

وكانت الهيئة قالت في وقت سابق، إن الرصد الآلي سيسهم في التحقق من نظامية وجودة الحافلات والحفاظ على السلامة العامة وتعزيزها، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للحافلات، وخفض الانبعاثات الكربونية.

أحدث التقنيات لتطوير النقل العام

ويعد الرصد الآلي من أهم المشاريع في الجانب الرقابي المبنية على أحدث التقنيات لتطوير منظومة النقل العام، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وتحسين جودة الحياة ورفع مستوى السلامة للمستفيدين من خدمات النقل العام في جميع المدن والمناطق.