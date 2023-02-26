بداية الحالة الممطرة الـ 14 بسماء غائمة جزئيًا على بعض المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، بداية الحالة الممطرة الـ 14، والتي تصبح فيها السماء غائمة جزئيًا على بعض المناطق بسحب بعضها ممطر ورعدي على شمال الشرقية والكويت.

وتوقع الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” توسع الحالة الجوية الممطرة التي تتراوح من خفيفة لمتوسطة لتشمل أجزاء من شرق وجنوب ووسط الخليج، حيث تستمر عدة أيام يصاحبها رياح مغبرة ويعقبها انخفاض في الحرارة.

درجات الحرارة

كما أشار الحصيني إلى درجات الحرارة المسجلة فجر اليوم حيث سجلت جازان أعلى درجات الحرارة بـ 25 درجة مئوية بينما سجلت القريات أقل الدرجات بـ 8 درجات مئوية، فيما سجلت الرياض 16درجة مئوية والدمام 18 درجة مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وكذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية, كما يتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.