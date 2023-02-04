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هيئة المحلفين أكدت أن ماسك لم يخدع المستثمرين

براءة إيلون ماسك من تهم الاحتيال في قضية تغريدات تسلا

2023-02-04 الساعة 1:51
براءة إيلون ماسك من تهم الاحتيال في قضية تغريدات تسلا
المواطن - فريق التحرير

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قضت محكمة أمريكية ببراءة الملياردير إيلون ماسك وشركة تسلا من ارتكاب أي مخالفات في دعوى قضائية بشأن تغريدات من المدير التنفيذي يقول مستثمرون إنها كلفتهم مليارات الدولارات.

وأعلنت هيئة محلفين في سان فرانسيسكو بأن الرئيس التنفيذي لشركة Tesla لم يخدع المستثمرين بتغريدتين نُشرتا في أغسطس 2018 بشأن شراء Tesla.

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براءة إيلون ماسك

كان ماسك قد كتب على “تويتر” أنه يعتزم الاستحواذ على شركة صناعة السيارات الكهربائية بسعر 420 دولارًا للسهم، وأنه “تم تأمين التمويل” للقيام بذلك.

وقال مستثمرون إن المنشورات دفعت الأسهم للارتفاع على مدى 10 أيام قبل أن تتراجع بعد أن تخلى ماسك عن الصفقة.

ويمثل القرار انتصارًا مهمًا لماسك، الذي يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي لشركة Twitter بعد شرائه الشركة قبل أشهر مقابل 44 مليار دولار، والذي دافع مرارًا وتكرارًا عن قدرته على التغريد على نطاق واسع.

تم النظر إلى القضية على أنها اختبار لما إذا كان ماسك يمكن أن يتحمل المسؤولية عن استخدامه الحر لموقع تويتر أم لا.

تصريحات إيلون ماسك

وقال إيلون ماسك في شهادته بالمحاكمة، إن تغريداته كانت طريقة ديمقراطية للتواصل ولم تؤثر دائمًا على مخزون تسلا بالطريقة التي توقعها.

وأوضح لهيئة المحلين، أن “مجرد تغريدة عن شيء ما لا يعني أن الناس يصدقونه أو سيتصرفون وفقًا لذلك”.

وغرد ماسك بعد الحكم، قائلاً: “الحمد لله، لقد سادت حكمة الناس. إنني أقدر بشدة النتيجة التي توصلت إليها هيئة المحلفين بالإجماع بشأن البراءة”.

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