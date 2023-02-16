برتغالي يدير مباراة الاتفاق والاتحاد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم بين العدالة والطائي، الاتفاق والاتحاد في الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

طاقم تحكيم مباراة الاتفاق والاتحاد

ومن المقرر أن يدير طاقم تحكيم برتغالي بقيادة أرتور دياز مباراة الاتفاق والاتحاد، ويساعده باولو سواريز وبيدرو ريبيرو، الحكم الرابع ماجد الشمراني، حكم الفيديو أندريه مارسيسو، ويساعده فيصل القحطاني.

وقبل مباراة الاتفاق والاتحاد اليوم، يحتل فارس الدهناء المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع العميد في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، بالتساوي مع النصر صاحب المركز الثاني.

حكام لقاء العدالة والطائي

ومن المقرر أن يدير محمد البريدي مباراة العدالة والطائي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويساعده خلف الشمري وسعيد المهدي، حكم رابع فريح الجلعود، حكم فيديو تركي الخضير ويساعده مفرح الحسن.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يقع الطائي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.