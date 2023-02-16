Icon

البنك المركزي السعودي يُرخص لشركة ماني Icon فيصل بن بندر عن مشروع المربع: خصائص نوعية وتطوير لمستقبل العاصمة Icon متابعة أول حالة مصابة في غازي عنتاب من الرياض بالعيادة الافتراضية Icon إنستغرام تتخلص من التسوق المباشر Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4 مليارات ريال Icon أكثر من 10 آلاف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول في يناير Icon رقم استثنائي لـ الطائي في دوري روشن Icon وفد مجلس الشورى للمرابطين بالحد الجنوبي: جهودكم أسمى وأعظم شرف Icon اللائحة تنصف تاليسكا في أزمة الهلال Icon تدريب 3 آلاف موجه طلابي لتنمية قدراتهم الوقائية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة الـ17

برتغالي يدير مباراة الاتفاق والاتحاد

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٦ مساءً
برتغالي يدير مباراة الاتفاق والاتحاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم بين العدالة والطائي، الاتفاق والاتحاد في الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

طاقم تحكيم مباراة الاتفاق والاتحاد

ومن المقرر أن يدير طاقم تحكيم برتغالي بقيادة أرتور دياز مباراة الاتفاق والاتحاد، ويساعده باولو سواريز وبيدرو ريبيرو، الحكم الرابع ماجد الشمراني، حكم الفيديو أندريه مارسيسو، ويساعده فيصل القحطاني.

قد يهمّك أيضاً
Img

هدف عالمي من رومارينيو في شباك العدالة

Img

إقبال كبير على مهرجان الكمأ بالشمالية في نسخته الأولى

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر spl

وقبل مباراة الاتفاق والاتحاد اليوم، يحتل فارس الدهناء المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع العميد في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، بالتساوي مع النصر صاحب المركز الثاني.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

حكام لقاء العدالة والطائي

ومن المقرر أن يدير محمد البريدي مباراة العدالة والطائي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويساعده خلف الشمري وسعيد المهدي، حكم رابع فريح الجلعود، حكم فيديو تركي الخضير ويساعده مفرح الحسن.

نادي العدالة
لاعبو العدالة – المصدر @aladalahclub

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يقع الطائي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

الطائي
لاعبو الطائي – المصدر spl

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بانخفاض قريب في أسعار القهوة والهيل
السعودية اليوم

توقعات بانخفاض قريب في أسعار القهوة والهيل

السعودية اليوم
7 أسباب لـ الطلاق الصامت وطرق تجنب...
السعودية اليوم

7 أسباب لـ الطلاق الصامت وطرق تجنب...

السعودية اليوم
التعليم تسمح للمدارس الأهلية والعالمية تقديم بداية...
السعودية اليوم

التعليم تسمح للمدارس الأهلية والعالمية تقديم بداية...

السعودية اليوم
مديرة صندوق النقد : الاقتصاد العالمي يمكن...
تقارير

مديرة صندوق النقد : الاقتصاد العالمي يمكن...

تقارير
إنجاز استثنائي لـ الاتحاد بدوري روشن
آخر الاخبار

إنجاز استثنائي لـ الاتحاد بدوري روشن

آخر الاخبار
الخطوط السعودية للشحن تعلن توفر وظائف للعمل...
السعودية اليوم

الخطوط السعودية للشحن تعلن توفر وظائف للعمل...

السعودية اليوم
اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...
السعودية اليوم

اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...

السعودية اليوم
تعليق الدراسة في سوريا وتركيا حتى 13...
العالم

تعليق الدراسة في سوريا وتركيا حتى 13...

العالم