برشلونة يقسو على إشبيلية بثلاثية وينفرد بصدارة الدوري الإسباني

انتهت مباراة برشلونة ضد إشبيلية، مساء الأحد بفوز البارشا بثلاثية دون رد، ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

برشلونة ضد إشبيلية

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني سجل البارشا هدفه الأول بالدقيقة الـ59، عبر لاعبه خوردي البا، ثم واصل الفريق الكتالوني ضغطه ليسجل الهدف الثاني عبر اللاعب جافي في الدقيقة السبعين.

ثم واصل الفريق الكتالوني ضغطه ليضيف الهدف الثالث عبر اللاعب البرازيلي رافينيا في الدقيقة الثمانين، بعد تمريرة متقنة من اللاعب خوردي ألبا.

وبعد الفوز أصبح رصيد البارشا 53 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، وبفارق 8 نقاط عن نادي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 21 نقطة في المركز الـ16 في جدول الترتيب.

تشكيل برشلونة

وكان المدرب تشافي هيرنانديز بدأ مباراة إشبيلية بتشكيل مكون من: ”تير شتيجن في حراسة المرمى، أروخو، سيرخيو بوسكيتس، جافي، بيدري، ليفاندوفسكي، كريستنسن، خوردي آلبا، فرينكي دي يونج، رافينيا، كوندي”.

أما تشكيل إشبيلية فجاء مكونًا من: ”بونو في حراسة المرمى، مونتيل، بادي، رقيق، أكونيا، جويدلج، غايي، راكيتيتش، جوردان، أوليفير، يوسف النصيري”.

وكانت مباريات الجولة العشرين من الدوري الإسباني، انطلقت بداية من الجمعة الماضية، بفوز أتلتيك بيلباو على قاديش برباعية مقابل هدف.

وفي مباريات أول أمس السبت، تعادل إسبانيول مع أوساسونا بهدف لكل فريق، وفاز إلتشي على فياريال بثلاثية مقابل هدف، بينما تعادل أتلتيكو مدريد ضد خيتافي بهدف لكل فريق، وفاز سيلتا فيجو على ريال بيتيس برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وفي مباريات أمس الأحد، فاز ريال مايوركا على ريال مدريد بهدف دون رد، بينما فاز جيرونا على فالنسيا بهدف دون رد، وفاز بلد الوليد على ريال سوسيداد بهدف دون رد.

وتُختتم مباريات الجولة العشرين من الدوري الإسباني اليوم الاثنين، بإقامة مباراة ألميريا ضد رايو فاييكانو.