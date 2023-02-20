برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني

حقق الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه قاديش بنتيجة هدفين دون رد مساء الأحد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ونجح البارشا في إحراز هدفين بالشوط الأول عبر كل من الإسباني سيرجي روبيرتو والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين الـ44 والـ45.

وخلال أحداث الشوط الثاني، حاول قاديش في أكثر من مناسبة العودة في المباراة ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

صدارة برشلونة لـ الدوري الإسباني

وانتهت المباراة بفوز برشلونة بهدفين دون رد، ليصبح رصيده 59 نقطة في الصدارة وبفارق 8 نقاط عن نادي ريال مدريد صاحب المركز الثاني، أما رصيد قاديش فتجمد عند 22 نقطة في المركز السابع عشر.

وكانت مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني بدأت من الجمعة الماضية بفوز جيرونا على ألميريا بسداسية مقابل هدفين، وفي مباريات أول أمس السبت، تعادل ريال سوسيداد مع نادي سيلتا فيجو بهدف لكل فريق، بينما فاز ريال بيتيس على بلد الوليد بهدفين مقابل هدف، أما ريال مايوركا ففاز على فياريال برباعية مقابل هدفين، وفاز ريال مدريد على أوساسونا بنتيجة هدفين دون رد.

وفي مباريات أمس الأحد، فاز إسبانيول على إلتشي بهدف دون رد، أما رايو فاليكانو فتعادل مع إشبيلية بهدف لكل فريق، وفاز أتلتيكو مدريد على أتلتيك بيلباو بهدف دون رد، وفاز برشلونة على قاديش بهدفين دون رد.

وتُختتم مباريات الجولة الـ22 بلقاء بين خيتافي وفالنسيا اليوم في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.