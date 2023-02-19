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برعاية الملك سلمان.. انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث غدًا

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٩ مساءً
برعاية الملك سلمان.. انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث غدًا
المواطن - واس

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه – حفظه الله -، يحضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، يوم غد الاثنين، انطلاقة منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة، الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية في مدينة الرياض.
وسيشهد المنتدى مشاركة العديد من قيادات المنظمات المحلية والخليجية والعربية والدولية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الأممية العاملة في الحقل الإنساني والخبراء والمهتمين بهذا المجال، لمناقشة مستجدات القضايا الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم.

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