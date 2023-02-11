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يناقش العديد من الموضوعات العلمية والحالات المستعصية

برعاية سعود الطبية.. مؤتمر المسالك البولية ينطلق بالرياض الأربعاء بـ130 متحدثاً

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ مساءً
برعاية سعود الطبية.. مؤتمر المسالك البولية ينطلق بالرياض الأربعاء بـ130 متحدثاً
المواطن - الرياض

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تعقد الجمعية السعودية للمسالك البولية المؤتمر السنوي الرابع والثلاثين، بفندق هيلتون بمدينة الرياض في الفترة من 15 إلى 17 فبراير 2023م، و ذلك برعاية وتنظيم مدينة الملك سعود الطبية .

ويرأس المؤتمر هذا العام الدكتور محمد التركي استشاري جراحة المسالك البولية، فيما يرأس اللجنة المنظمة الدكتور إبراهيم العويضة استشاري جراحة المسالك البولية وأعصاب المثانة واضطرابات التبول، وبحضور الدكتور سلطان الثقفي استشاري أمراض الذكورة والعقم رئيس الجنة العلمية، والدكتور علي عبدالرحيم استشاري أورام المسالك منسق اللجنة العلمية، ويشارك به العديد من أساتذة وعلماء المسالك البولية، إضافة إلى أكثر من 130 متحدث من داخل وخارج المملكة، كذلك بروفيسور دانيال يون, وبروفيسور ستيليو رينيه, ودكتورة إليزابيث من الولايات المتحدة الأمريكية, وبروفيسور هاشم هاشم وبروفيسور عمرو عمارة من إنجلترا, وبروفيسور حسن أبو العينين من مصر, وبروفيسور سيردار من تركيا.

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ومن أبرز المتحدثين من داخل المملكة بروفيسور خالد فودة رئيس مجلة المسالك البولية السعودية ، وبروفيسور رائد أزهر رئيس الجمعية السعودية للمسالك البولية.

تخصص جراحات الروبوت

ويناقش المؤتمر العديد من الموضوعات العلمية في تخصص جراحات الروبوت وجراحات مناظير المسالك البولية وجراحات البطن المتقدمة لعلاج أمراض المسالك البولية مثل الأمراض والحصوات، وجراحات مسالك الأطفال والمثانة العصبية، ومشاكل صعوبات التبول لدى النساء وأورام المسالك البولية والجراحات الترميمية مثل العيوب الخلقية وضيق مجري البول والناسور البولي لدى النساء.

كما يتطرق المؤتمر إلى أمراض الذكورة والعقم لدى الرجال، كما تعقد العديد من وهناك ورش العمل المتقدمة، يتم فيها تدريب الأطباء حديثي التخرج على أحدث الطرق العلمية لعلاج مشاكل ضعف الانتصاب، مثل تركيب دعامات القضيب والجراحات الميكروسكوبية الدقيقة.

ومن الموضوعات الحديثة التي سيتناولها المؤتمر استخدام الروبوت الجراحي الذي يقوم بإجراء الجراحة بدقة شديدة وبنسبة نجاح عالية، مما يقلل من فترة الإقامة بالمستشفى وسرعة عودة المريض إلى العمل وممارسة نشاطه وحياته الطبيعية.

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