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بشأن الهدف الحقيقي للنزاع الأوكراني

برلمانية من ألمانيا تعترف: الحكومات الغربية تكذب على الناس 

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٤ مساءً
برلمانية من ألمانيا تعترف: الحكومات الغربية تكذب على الناس 
المواطن- فريق التحرير

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قالت البرلمانية الألمانية، سارا فاجنكنيشت، إن الحكومات الغربية تكذب على الناس بشأن الهدف الحقيقي للنزاع الأوكراني، موضحة أن المسؤولين الغربيين يستخدمون الأساليب الأورويلية (نسبة إلى جورج أورويل) عند محاولتهم إقناع الناخبين بأن الدبابات ستحقق السلام في أوكرانيا وأن الغرض من القتال هو حماية القيم الغربية.

وقالت ممثلة الجناح اليساري في البرلمان الألماني، خلال تجمع حاشد في برلين ضد استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا: كان جورج أورويل يعلم أنه إذا كان الجميع يؤمن بالكذبة المنتشرة، فإن هذه الكذبة قد سُجلت في التاريخ على أنها حقيقة، لذلك نقول بوضوح إننا لم نعد نصدق أكاذيبكم بعد الآن، نحن نعلم أن الأسلحة تقتل، والدبابات موجودة لشنها، مشددة: نحن نعلم أن حريتنا ليست محمية في أوكرانيا.

برلمانية من ألمانيا تعترف الحكومات الغربية تكذب على الناس 

الغرض من الصراع في أوكرانيا

ولفتت إلى أن الغرض من الصراع في أوكرانيا ليس الدفاع عن أي قيم ولكن لتوسيع نفوذ الولايات المتحدة والناتو تحت ذريعة التضامن مع أوكرانيا.

وقالت: هذه كذبة، التضامن سيكون محاولة القيام بكل شيء لوقف الموت، التضامن يتعلق بإنقاذ الأرواح، وليس تدميرها، والدعوة إلى السلام وليس الحرب، على حد قولها.

وشددت على أن هذا التضامن لا يتطلب دبابات، بل يتطلب الدبلوماسية والمفاوضات والاستعداد لحل وسط من كلا الجانبين.

وأكدت على أن محادثات السلام التي توسطت فيها إسرائيل وتركيا في عام 2022 قد فشلت ليس بسبب روسيا، لافتة إلى أن موسكو أكدت على استعدادها للتفاوض الآن.

برلمانية من ألمانيا تعترف الحكومات الغربية تكذب على الناس 

احتجاحات في ألمانيا

وكان الآلاف قد احتشدوا أمس السبت بالقرب من بوابة براندنبورغ في برلين للمطالبة بأن تساعد ألمانيا في دفع عملية السلام بين أوكرانيا وروسيا إلى الأمام، بدلاً من إرسال الأسلحة الفتاكة إلى كييف.

ونظمت دي لينك مسيرة السلام، وقدر الحضور بأكثر من 50 ألف شخص، وشوهد المتظاهرون يلوحون بأعلام السلام ويحملون لافتات كتب عليها اصنعوا السلام، بدون أسلحة و الدبلوماسية بدلاً من تسليم الأسلحة.

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