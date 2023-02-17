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حصاد اليوم
بعد مقتل العاملة جوليبي رانارا

برلمانيون فلبينيون: سنمنع إرسال عمالتنا إلى الكويت نهائيًا

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٦ مساءً
برلمانيون فلبينيون: سنمنع إرسال عمالتنا إلى الكويت نهائيًا
المواطن - فريق التحرير

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واصل برلمانيون بمجلس الشيوخ الفلبيني تصعيدهم مطالبين بفرض حظر شامل بإرسال العمالة للكويت، لمقتل العاملة جوليبي رانارا.

حظر شامل

وقال السيناتور رافي تولفو: يجب على وكالات التوظيف فرض عملية فحص أكثر صرامة على الكفلاء لتفادي سوء معاملة العمالة.

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وطالب السيناتور جينغوي استرداد بالحظر الشامل، قائلا: يجب طمأنة عمالتنا بأنهم لن ينتهي بهم الأمر بأيدي الاستغلاليين.

وتابعت سينثيا فيلار: الراتب بالكويت قليل.

قرار السلطات الفلبينية

وكان كويتيون قد استنكروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قرار السلطات الفلبينية وقف إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت مؤقتاً بعد أيام من حادثة اغتصاب وقتل وحرق عاملة فلبينية على يد مراهق كويتي.

وقد أثارت واقعة القتل وقرار مانيلا جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل في الكويت، فما تفاصيل القصة؟

وعثرت الشرطة الكويتية في 22 من يناير الماضي على جثة امرأة محروقة في منطقة السالمية بالكويت، وبينت التحقيقات أن الجثة لعاملة فلبينية تعرضت للاغتصاب والقتل ثم الحرق وتهشيم للجمجمة.

 

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