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داعيًا الملاك إلى السداد خلال عام

برنامج الأراضي البيضاء يصدر فواتير الدورة السابعة في جدة

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٥ مساءً
برنامج الأراضي البيضاء يصدر فواتير الدورة السابعة في جدة
المواطن - فريق التحرير

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أصدر برنامج رسوم الأراضي البيضاء فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى في جدة لعام 1444/1445هــ، داعيًا ملاك الأراضي المعنية إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار فاتورة الرسم.

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برنامج الأراضي البيضاء يصدر فواتير الدورة السابعة في جدة

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مخالفة تأخير السداد

وأوضح البرنامج في بيان صحافي له، اليوم الثلاثاء، أنه سيترتب على عدم السداد خلال المدة المحددة مخالفة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى الإلزام بسداد الرسوم المستحقة، ويمكن الاستعلام برقم الصك فقط عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء وكذلك تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج عبر الرابط idlelands.housing.gov.sa ، كما يمكن أيضًا الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال الموقع.

وكان البرنامج قد أعلن عن إصدار الرسوم للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في جدة ومكة المكرمة وحاضرة الدمام، مؤكدًا أن عدم تطوير الأرض أو السداد خلال المدة المحددة سيترتب عليه غرامة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، وأن الأرض التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد، تطبق عليها الرسوم بحيث يفرض الرسم على كل مالك وفقًا لحصته من الأرض.

المرحلة الأولى

يذكر أن المرحلة الأولى من رسوم الأراضي خصصت للأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م٢ فأكثر، والمرحلة الثانية تشمل الأراضي المطورة بمساحة 10 آلاف م٢ فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي لمالك واحد التي تبلغ بمجملها 10 آلاف م٢ فأكثر في مخطط واحد، وفي المرحلة الثالثة ستفرض الرسوم على الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م٢ فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م٢ فأكثر في مدينة واحدة.

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