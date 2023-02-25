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برنامج العمل عن بعد يعلن عن وظائف لمختلف المؤهلات

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ مساءً
برنامج العمل عن بعد يعلن عن وظائف لمختلف المؤهلات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن (برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدخل بيانات.
  2. كاتب إداري عام.
  3. موظف إداري.
  4. مندوب مبيعات.
  5. مساعد إداري.
  6. أخصائي بحث تربوي.
  7. اختصاصي تسويق.
  8. كاتب اتصال.
  9. كاتب استعلامات.
  10. كاتب مراسلات.
  11. كاتب شكاوى.
  12. والمزيد …

 عن البرنامج:

  • برنامج العمل عن بعد” هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب ويعد بمثابة أول كيان سعودي رسمي مرخص من قبل الوزارة يعنى بدعم وتنظيم العمل عن بعد، ويخضع البرنامج للإشراف من قبل شركة تكامل لخدمات الأعمال وهي شركة حكومية تابعة لمنظومة وزارة العمل تقدم حلولاً متكاملة للعمل عن بعد من خلال وضع القوانين والضوابط والتنسيق مع الجهات الخاصة والحكومية لتوفير الدعم اللازم.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف،للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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