بريطانيا تعد بتقديم أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا 

قال رئيس الوزراء، ريشي سوناك، إن بريطانيا قدمت 2.5 مليار يورو من الدعم العسكري لأوكرانيا في عام 2022، وأن الدعم سيكون بنفس المقدار أو أكثر هذا العام.

أول طرف يقدم أسلحة بعيدة المدى

وقال سوناك في مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت: ستكون بريطانيا أول طرف يزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى.

وبحسب قوله، فقد حدثت نقطة تحول في الأعمال العسكرية، وفي هذا الصدد، دعا سوناك القادة الغربيين إلى مضاعفة دعمهم العسكري لكييف، قائلًا: معًا، في الأشهر المقبلة، سنزود أوكرانيا بقدر من المعدات العسكرية كما في عام 2022 بأكمله.

وفي الإطار نفسه، أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أنه فقط بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية، ستحصل أوكرانيا على مقاتلات حديثة، مثل يوروفايتر تايفون.

وقال والاس في مقابلة مع مجلة شبيغل الألمانية، اليوم السبت: لن تكون هناك شحنات سريعة للمقاتلات، على الأقل في هذه المرحلة وفي الأشهر الستة المقبلة.

الصراع الروسي الأوكراني مستمر

ويُذكر أن الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، قال في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن الوضع في أوكرانيا وحولها أصبح موضوعًا ساخنًا، مضيفًا أنه لا يتوقع أن يحل السلام قريبًا، بل وتوقع أن تتطور لحرب عالمية ثالثة.