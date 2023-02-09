بريطانيا تنزلق إلى أزمة اقتصادية بسبب أسعار الطاقة

عانى الاقتصاد البريطاني من أكبر خسارة للقدرة الشرائية منذ أزمة النفط العالمية في منتصف سبعينيات القرن الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة لمستويات تاريخية خلال العام الماضي.

إجمالي الناتج المحلي

وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه في حين ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لبريطانيا خلال عام حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 1.9%، تراجع إجمالي الدخل المحلي، وهو مقياس للناتج المحلي وفقًا للارتفاع السريع في أسعار الطاقة والسلع المستوردة.

ضربة للاقتصاد البريطاني

وقال المكتب: إن تداعيات تأثير أوضاع التجارة على الاقتصاد تمثل ضربة لا مفر منها للدخل القومي الحقيقي والمستوى المعيشي في بريطانيا، مشيرًا وفقًا لما نقلته بلومبيرج إلى أن معدل أسعار الصادرات إلى أسعار الواردات تراجع بنسبة 6.2 % خلال 12 شهرًا، وهو أكبر تراجع للمعدل منذ 1974 عندما أدى الحظر العربي على تصدير النفط الخام إلى الغرب لارتفاع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة.