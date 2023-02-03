بريطانية تخدع متابعيها بمرضها الوهمي لجمع مبالغ ضخمة

ألقت الشرطة البريطانية القبض على فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا بتهمة تزوير تشخيص إصابتها بـالسرطان في محاولة لخداع متابعيها على تيك توك وجمع أموال من المتعاطفين عبر الإنترنت.

جمعت عشرات الآلاف

ووفقًا للشرطة، فإن التيك توكر روسو TikToker Madison Russo جمعت عشرات الآلاف من خلال التبرعات إلى صفحة GoFundMe.

ووجهت إدارة الشرطة البريطانية للمراهقة تهمة السرقة من الدرجة الأولى بعد أن تم الكشف عن خدعها بواسطة صور سيلفي مع تناقضات طبية.

واتصل متابعون من الجمهور بالشرطة زاعمين أن منشوراتها وقصتها بدت مريبة، وقد تواجه ما يصل إلى 10 سنوات خلف القضبان.

تشخيصات مختلفة

وزعمت الشرطة أن روسو تحدثت خلال فيديوهاتها عن ثلاثة تشخيصات مختلفة، بما في ذلك اللوكيميا وسرطان البنكرياس وورم بحجم كرة القدم، كل هذا لمدة عام على الأقل.

وفي عام 2022 ، انتشرت روسو على تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي TikTok أثناء توثيق مرضها، وحصلت على أكثر من 30 ألف جنيه إسترليني من 439 تبرعًا.