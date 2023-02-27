بصمة الوجه الرقمية بدلًا من وثائق السفر في مطار الملك خالد الدولي

أعلنت شركة مطارات الرياض، عن نجاح تنفيذ تجربة “رحلة السفر الذكية” في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، للتعرف على بصمة الوجه الرقمية للمسافرين دون الحاجة إلى وثائق السفر.

في خطوة مهمة لتحويل مطار العاصمة إلى مطار ذكي نسعى فيه للوصول إلى رضا العملاء، نجحت #مطارات_الرياض بالتعاون مع شركة سيتا @SITAonline العالمية في تنفيذ تجربة «رحلة السفر الذكية» في #مطار_الملك_خالد الدولي للتعرف على بصمة الوجه الرقمية للمسافرين دون الحاجة إلى وثائق السفر. pic.twitter.com/TZ0Dytckxv — مطارات الرياض (@riyadhairports) February 27, 2023

وأوضحت الشركة على حسابها بموقع “تويتر”، أن هذه الخطوة جاءت بالتعاون مع شركة سيتا العالمية، وذلك بهدف تحويل مطار العاصمة إلى مطار ذكي والوصول إلى رضا العملاء.

ونشرت الشركة، مقطع فيديو، يوضح التجربة الذكية، التي يتم فيها التعرف على بصمة الوجه الرقمية للمسافرين دون الحاجة إلى وثائق السفر.

عربات التسوق الذكية

وفي وقت سابق، أعلنت شركة مطارات الرياض، عن إطلاق الخدمة التجريبية لعربات التسوق الذكية وذلك في صالة السفر الداخلية رقم 5، ليصبح مطار العاصمة الرياض أول مطار في المملكة يتيح مثل هذه الخدمة الجديدة لمسافريه.