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من أجل رضا العملاء

بصمة الوجه الرقمية بدلًا من وثائق السفر في مطار الملك خالد الدولي

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٧ مساءً
بصمة الوجه الرقمية بدلًا من وثائق السفر في مطار الملك خالد الدولي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة مطارات الرياض، عن نجاح تنفيذ تجربة “رحلة السفر الذكية” في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، للتعرف على بصمة الوجه الرقمية للمسافرين دون الحاجة إلى وثائق السفر.

وأوضحت الشركة على حسابها بموقع “تويتر”، أن هذه الخطوة جاءت بالتعاون مع شركة سيتا العالمية، وذلك بهدف تحويل مطار العاصمة إلى مطار ذكي والوصول إلى رضا العملاء.

ونشرت الشركة، مقطع فيديو، يوضح التجربة الذكية، التي يتم فيها التعرف على بصمة الوجه الرقمية للمسافرين دون الحاجة إلى وثائق السفر.

عربات التسوق الذكية

وفي وقت سابق، أعلنت شركة مطارات الرياض، عن إطلاق الخدمة التجريبية لعربات التسوق الذكية وذلك في صالة السفر الداخلية رقم 5، ليصبح مطار العاصمة الرياض أول مطار في المملكة يتيح مثل هذه الخدمة الجديدة لمسافريه.

وتوفر عربات التسوّق الذكية، عددًا من الخدمات المباشرة لمستخدميها، من أبرز تلك الخدمات خارطة تفاعلية تمكّن المسافر من سرعة الوصول إلى أي من المرافق أو المتاجر التي يود الانتفاع من خدماتها داخل الصالة، هذا إلى جانب إمكانية استعلامه عن بيانات رحلته بالمسح الضوئي لبطاقة صعود الطائرة، أو بإدخال رقم الرحلة، كما يمكنه اختيار رحلته من قائمة الرحلات المتاحة للتعرف الفوري على رقم البوابة والوقت المتبقي لصعود الطائرة، بالإضافة إلى إمكانية متابعة برنامج مكافآت المطار، والتعرّف على أحدث العروض التسويقية المتاحة في متاجر الصالة.

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