لقطات صادمة لتفشي الفئران في ضواحي باريس الرياض تستضيف بطولة كأس هيرو سانتوش طرح تذاكر مباراة الخليج والاتحاد 15 مليون زائر لفعاليات تقويم الرياض امرأة تعتدي بوحشية على سائق أوبر في لوس أنجلوس رقم مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في آسيا أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية الحج: إجراءات ميسرة وفورية لمواطني ماليزيا نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها بصمة الوجه الرقمية بدلًا من وثائق السفر في مطار الملك خالد الدولي
أعلنت شركة مطارات الرياض، عن نجاح تنفيذ تجربة “رحلة السفر الذكية” في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، للتعرف على بصمة الوجه الرقمية للمسافرين دون الحاجة إلى وثائق السفر.
في خطوة مهمة لتحويل مطار العاصمة إلى مطار ذكي نسعى فيه للوصول إلى رضا العملاء، نجحت #مطارات_الرياض بالتعاون مع شركة سيتا @SITAonline العالمية في تنفيذ تجربة «رحلة السفر الذكية» في #مطار_الملك_خالد الدولي للتعرف على بصمة الوجه الرقمية للمسافرين دون الحاجة إلى وثائق السفر. pic.twitter.com/TZ0Dytckxv
— مطارات الرياض (@riyadhairports) February 27, 2023
وأوضحت الشركة على حسابها بموقع “تويتر”، أن هذه الخطوة جاءت بالتعاون مع شركة سيتا العالمية، وذلك بهدف تحويل مطار العاصمة إلى مطار ذكي والوصول إلى رضا العملاء.
ونشرت الشركة، مقطع فيديو، يوضح التجربة الذكية، التي يتم فيها التعرف على بصمة الوجه الرقمية للمسافرين دون الحاجة إلى وثائق السفر.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة مطارات الرياض، عن إطلاق الخدمة التجريبية لعربات التسوق الذكية وذلك في صالة السفر الداخلية رقم 5، ليصبح مطار العاصمة الرياض أول مطار في المملكة يتيح مثل هذه الخدمة الجديدة لمسافريه.
وتوفر عربات التسوّق الذكية، عددًا من الخدمات المباشرة لمستخدميها، من أبرز تلك الخدمات خارطة تفاعلية تمكّن المسافر من سرعة الوصول إلى أي من المرافق أو المتاجر التي يود الانتفاع من خدماتها داخل الصالة، هذا إلى جانب إمكانية استعلامه عن بيانات رحلته بالمسح الضوئي لبطاقة صعود الطائرة، أو بإدخال رقم الرحلة، كما يمكنه اختيار رحلته من قائمة الرحلات المتاحة للتعرف الفوري على رقم البوابة والوقت المتبقي لصعود الطائرة، بالإضافة إلى إمكانية متابعة برنامج مكافآت المطار، والتعرّف على أحدث العروض التسويقية المتاحة في متاجر الصالة.